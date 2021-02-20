不只油肌才有毛孔問題！4種毛孔粗大類型　成因、改善保養都不同

▲想改善毛孔問題擁有細緻好肌膚，先搞懂自己的毛孔是哪一種。（圖／翻攝IG@kajierimakeup）

記者張毓容／台北報導

毛孔粗大絕對讓許多愛美人士頭痛不已的問題，但別以為只有油性肌才會毛孔粗大，乾燥缺水或角質代謝不佳、老化也都會造成不同型態的毛孔粗大，想要改善毛孔問題，先來了解自己的毛孔是以下4種裡的哪一種，再來「對症」做好保養，對防止、改善毛孔更有用。

▲油脂型毛孔別忽略日常清潔和控油。（圖／翻攝IG@94_j.a）

1.油脂型毛孔粗大



油脂型毛孔可說是最常見、也最多人熟知的毛孔粗大類型，因為肌膚油脂分泌過多，再加上清潔不當，導致油脂堵塞毛孔，容易把毛孔撐大，尤其好發於易出油的T字部位。

保養上需要注意的就是做好日常清潔和控油，使用合適的洗面乳，並定期使用清潔型面膜清潔毛孔及過多油脂，日常護膚也要選用質地較清爽的產品，適度搭配有控油效果的產品，減少油脂過度分泌。

2.角質型毛孔粗大

肌膚的老廢角質在正常情況下會自然代謝脫落，但當代謝不佳時，老廢角質就容易堆積在臉上，堵塞毛孔，進而使得毛孔變粗大，大多於鼻子、額頭、臉頰兩側較常見。

這類型的毛孔問題在保養上要注意角質代謝和清潔，可適度利用深層清潔面膜或酸類保養品幫助代謝老廢角質和去除堵塞毛孔的髒污，生活上也要盡量維持規律作息，就能使情況改善許多。

▲做好保濕能幫助改善因乾燥缺水導致的粗大毛孔。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

3.缺水型毛孔粗大



缺水型毛孔則與油脂型毛孔剛好相反，肌膚過於乾燥缺水時，毛孔也會變得明顯，通常出現在出油量較少的兩頰處。

保養上當然就是做好保濕護理，日常要使用補水保濕型保養品，做好基礎保濕工作，可適度搭配保濕面膜為肌膚加強保濕，也別忘了多喝水，從根本為肌膚加強保濕，避免乾燥。

4.鬆弛型毛孔粗大

隨著年齡增長或受到紫外線侵襲，老化會使膠原蛋白流失、被破壞，而讓肌膚開始變得鬆弛、下垂，支撐毛孔的力量變弱，使得毛孔周圍凹陷，毛孔就顯得粗大，大多分佈於蘋果肌、法令紋附近。

已出現鬆弛的老化型毛孔，基本上很難單靠保養讓毛孔縮小，需要透過醫美治療才能達到緊緻毛孔效果，但在保養上可多使用含有抗氧化或維生素A衍生物等成分的護膚品，幫助延緩肌膚老化狀況，減緩鬆弛型毛孔出現速度。

►保養、底妝老是「搓泥」？做好3件事改善起屑 步驟間要留時間吸收



►卸妝油按摩可去黑頭？想改善毛孔問題，先搞懂10個護理小知識



►戴口罩竟也有用！做好6件事擺脫唇炎、乾裂唇紋 養出水嫩美唇