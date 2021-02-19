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林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人

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▲▼林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑曬情人節照，穿118,000元Gucci環保水洗有機牛仔飛行員外套，搭近百萬勞力士錶。（圖／翻攝jjlin IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手林俊傑回新加坡過農曆年，與家人、朋友團聚的日子依然保持時尚熱度，Gucci、LV（Louis Vuitton，路易威登）新款外套穿上身，展現華人過新年穿新衣的傳統，而喝咖啡時也不忘露一手好錶，是勞力士古董錶「黑水鬼」，面盤上有「TIFFANY & Co.」字樣彰顯特殊性。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑的勞力士Ref. 5513 Submariner腕錶面盤上有「TIFFANY & Co.」字樣。

勞力士不僅線上夯錶常以超定價銷售，珍稀面盤的古董錶身價更是水漲船高，不少錶迷直言收藏勞力士就是「玩面盤」，一點顏色差異、特殊字圈，都會影響交易行情。林俊傑於情人節所戴的勞力士Ref. 5513 Submariner腕錶，6時位置有一行「TIFFANY & Co.」，代表是早期在Tiffany專賣店銷售的勞力士錶，目前價值依錶況而異，約在百萬元左右。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑穿LV PARACHUTE 連帽外套，95,500元。

除了愛錶，林俊傑對服裝也很講究，過新年穿上高調的名牌Logo裝，包括Gucci要價118,000元的Epilogue系列環保水洗有機牛仔飛行員外套，以及LV 95,500元的 PARACHUTE 連帽外套，其防水面料點綴提花織物格紋及覆以Monogram圖案，繽紛搶眼。

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關鍵字：

林俊傑, 勞力士, Rolex, Gucci, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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