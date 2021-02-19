談起戀愛能甜死人的4大星座！雙魚浪漫達人、Top 1讓人想不到

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

每個人面對感情的態度都不一樣，有些人談起戀愛樸實無華，就喜歡兩人平平淡淡過好日常生活，但也有些人戀愛時狂撒糖，浪漫戲碼、各種甜寵行為不停歇，時時刻刻甜蜜到不行，像是以下4個星座，和他們談戀愛能甜到心坎裡，讓人誤以為自己在拍偶像劇。

Top 4：雙魚座



天性浪漫溫柔、情感豐富的雙魚座，本來就很體貼、善解人意，加上良好的觀察力，對於另一半的情緒起伏都能很準確的察覺，甚至隨口說的話他們都會記下來，認真為對方做到。對於自己愛的人會無條件給予所有溫柔，你能想到的浪漫情節，他們都能實現，從綿綿情話到甜蜜約會，跟雙魚在一起能讓你把戀愛時該有的儀式感都體驗一把。

Top 3：獅子座



平常給人霸氣、強硬印象的獅子座，談起戀愛甜到不行，不僅愛放閃，炫耀自己的另一半多麼好，喜歡被人依靠的獅子更會變身寵男/女友狂魔，付出全心全力來照顧另一半，他們都會為你操心大小事，什麼事都幫你做好。

Top 2：天秤座



天秤可說是很會搞浪漫的戀愛高手，本來就很會說話的他們，在戀愛裡更是貼心嘴甜，撒糖絕不手軟，情話隨手捻來，喜歡的人更是三句不離口，看到好東西就想買給另一半，而不喜歡爭執的天性更讓他們面對另一半時能盡量包容、讓步，每次喜歡上一個人就不遺餘力的對對方好，當作最後一次戀愛。

Top 1：牡羊座

充滿熱情、為人率直的牡羊座，不管做任何事都是全力以赴，就連談戀愛也一樣，一旦愛上一個人就想把最好的都給他，能掏心掏肺對對方好，不管另一半的興趣或朋友圈交往與自己是否合搭，他們對另一半的所有事都會全力支持，只要看到對方開心他們就開心，在戀愛裡牡羊會像顆小太陽，時時刻刻、全心全力溫暖另一半。

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