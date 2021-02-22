新的一年想升職加薪　5句你不該掛在嘴邊的口頭禪

▲新一年想在職場更有斬獲，先戒掉口頭壞習慣。（圖／PAKUTASO、pixabay、unsplash，以下同）

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新的一年才剛開始，是否想在職場上再突破「往上發展」？如果你在這個職位已經膠著已久，卻總是得不到老闆拉拔的緣分，或者雖然只是新人，卻野心勃勃想晉升做更多事，準備在這公司發展，有時候在職場上不該說的話，會在你不知覺中引起其他人的反感，看看你是否有以下5個口頭禪。

那不是我的工作

或許在很多時候，公司或上司真的會拗你做事，要你接下一些不是屬於自己範疇的工作，這確實讓人很不爽，但在拒絕之前你需要先衡量一下情勢，若這工作真能有表現機會，或是僅超出一點範圍，就不該如此堅決地拒絕，即使對方真的很誇張，也需要使用其他說詞，而不是直接用這句話駁斥。

我不知道

能夠時時刻刻馬上回答別人所有問題，這種人在職場上是鳳毛麟角，所以大多數的老闆，不會因為偶爾得不到立刻的回答而責怪你，但「我不知道」4個字並非是一個合適的回覆，因為他會直接引起多數人的反感，可以換個說法「不好意思，我立刻確認」，讓對方理解即使你無法給答案，之後也會給得出來。

這不是我的錯

確實，不是你的錯何必幫人背黑鍋？但這話一說會立刻讓對方聯想「你想推責任」，若遇到這種狀況，建議擺出客觀的態度來解釋整件事，並切記不要指責任何人。

我沒時間做這個事

這句話的拒絕一點也不婉轉，還凸顯了你管理時間能力的不足，你可以用「我很樂意在今天開會後跟你討論這件事」，說明你願意了解，但有其他的事情要先做，陳述你現在很忙的事實。

他就是這樣說

這句話讓對方感覺你只是個傳話筒，按部就班的工作只會讓你成為一個平庸的員工，想要得到對方的器重，最好把對方的話消化，理解全盤之後陳述，甚至建議出解決辦法，才能顯示你有存在的價值。