ZARA「字母項鍊」質感爆表！同系列耳環也超Q　百元價就能入手

編輯／Emily 圖／翻攝自zara.com、yun-yun-sun.com、anvistudios.com

最近很多飾品都做成英文字母造型，戴起來小巧可愛，還可以挑選自己喜歡的字。平價時尚品牌ZARA就有一款「字母項鍊」值得入手，項鍊上只掛了單個英文字母墜飾，字體線條偏圓，增添了可愛感，簡約設計非常百搭，戴在脖子上低調有質感，親民價格更讓它被瘋搶。

ZARA推出的「字母吊飾項鍊」造型很簡單，就是項鍊上掛一個英文單字而已，但圓圓字體特別可愛，讓喜歡低調飾品的女孩無法抗拒。項鍊顏色是金黃色，使用95%黃銅和5%鋼製成，有A到Z可以選擇。

除了項鍊，還有推出小型的「字母耳環」，字體跟項鍊是同款，16.5mm的迷你尺寸戴起來也太Q，耳環是耳針式、材質是純銀，有銀和鍍金兩種顏色。這系列項鍊和耳環都只要台幣650元，目前官網已經完售，想要只能再等等了。

還有一款「紋章戒指」，正面刻有小小的字母，略為粗獷的設計戴起來很有個性，尺寸有S 、M兩種，分成鍍金純銀和純銀兩款。

其他品牌也有推出字母系列飾品，像孫芸芸的自創品牌YUN YUN SUN就有英文字母耳環，字體略為方一點，但也是可愛風，可以同時戴好幾個。一個字母高約0.5公分、材質是純18K金。另外還有中文字系列，以18K金及白鑽製成，戴上寫著「發」、「福」的項鍊和耳環，彷彿能招來好運。

台灣飾品品牌ANVI走優雅極簡風，他們也有推出字母項鍊，使用14K金材質打造，工整的字母鑲上鑽，看起來耀眼動人，項鍊也有沒鑲鑽的款式，簡約設計跟平常各種穿搭都能完美結合。另外還有字母耳環，材質是純銀，顏色有金、玫瑰金、白金三種。

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