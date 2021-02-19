美副總統繼女轉戰名模界　頂招牌捲頭、文青眼鏡獻處女秀

▲艾拉新角色是擔任模特兒，於Proenza Schouler線上秋冬發表會獻出處女秀。（圖／翻攝ellaemhoff IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的繼女艾拉（Ella Emhoff），在總統就職典禮上，身穿因一頭捲髮與文青風圓框眼鏡造型、身穿白色翻領與肩膀處點綴水晶的MIU MIU合身外套，意外成為全場「嬌」點，被譽為新一代的時尚女王，一周後她火速被知名模特兒公司IMG簽下，成為名模Bella Hadidi與Gigi Hadid的小師妹，昨於Proenza Schouler線上秋冬發表會亮相，獻出處女秀。

▲艾拉示範Proenza Schouler皮革風衣。（圖／翻攝ellaemhoff IG）



Proenza Schouler線上秋冬秀於紐約Parrish Art Museum美術館舉辦，初次走秀的艾拉頂著招牌的捲捲頭與文青眼鏡，示範皮革風衣外套、灰色大衣與黑色西裝3套，台風穩健私毫不怯場，她在秀後也證明不是靠副總統繼母光環而已的玩咖角色，坐下來與紐約服裝設計名校帕森設計學院（Parsons School of Design）的學長、品牌雙人組設計師Jack McCollough、Lazaro Hernandez進行對談。

▲賀錦麗（右）就職副總統，身穿MIU MIU外套的艾拉（左三）成為焦點。

仍在學的艾拉暢談她的針織作品與品牌外，也談及新身分模特兒的感受，她表示：「我最喜歡只是穿著服裝、看著它們，可以觸摸並且欣賞絕妙工藝，而在鏡頭前盛裝也好像在演戲。」

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