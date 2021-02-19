fb ig video ETtoday search mobile

Jennie裙子短到像「沒穿」炸出美腿　少時Tiffany「下身失蹤」對尬沒在怕

>

▲Jennie、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie出席活動裙子短得像「沒穿」火辣現身。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@gentlemonster）

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie昨（18日）出席公開活動，一身黑色勁裝、戴上墨鏡展現酷帥風格，視線往下一看卻發現裙子短得像「沒穿」，一雙白皙美腿從腿根炸出，把粉絲們全都辣呆了。前少女時代成員Tiffany蒂芬妮也獲邀置身現場，不讓Jennie專美於前，純白馬甲西裝內搭激短熱褲，同樣用「下身失蹤」來撐場，兩人一黑一白對尬，讓網友大飽眼福。

▲Jennie、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie曬美腿超性感。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

墨鏡對於明星們來說是不能缺少的配件，像Jennie就經常Po出戴著墨鏡的美照，為力挺自己的愛牌兼代言品牌GENTLE MONSTER，昨日出席品牌新店鋪開幕活動，呼應暗黑、前衛的風格，特別以全身黑的裝束現身，Jennie穿著alexanderwang的束腰扭結襯衫，而蓋住臀部的下襬裡僅以一件極短的百褶裙內搭，乍看之下就像「沒穿」一樣，整雙腿完整的展露，腳踩黑色夾腳綁帶高跟鞋，隨著綁帶纏繞讓視線游移，更將性感氛圍推上頂峰。

▲Jennie、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany也以「下身失蹤」現身。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

而現場另一邊鏡頭則看到了前少女時代團員Tiffany，31歲的Tiffany站在25歲的Jennie妹妹前，一點也不讓步，選擇對比的純白搭配登場，設計感白色馬甲西裝下，不只腰際側邊有心機鏤空，下身更僅以白色超短褲內搭，完全藏在西裝下襬中，「下身失蹤」裝扮凸顯輕熟女人味，纖細的雙腿看起來超修長，比例極佳，和Jennie對尬完全沒在怕。

▲Jennie、Tiffany。（圖／翻攝自IG）

▲華莎則選擇以帥氣拼接褲裝登場。（圖／翻攝自_mariahwasa）

►Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審

►朴信惠造型師遭出征！白裙造型出錯　被網友譏：像「車恩尚」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

Jennie, Tiffany, 蒂芬妮, 美腿, 性感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

睡再多都覺得累？日本醫師教4招改善「慢性疲勞」　擼貓擼狗也有用

睡再多都覺得累？日本醫師教4招改善「慢性疲勞」　擼貓擼狗也有用

Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審

Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審

注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜　網哭：全都中了

注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜　網哭：全都中了

IKEA絕版品出清千項商品5折起　2千元收納櫃變800有找 日本星巴克「櫻花透明杯」有花瓣從天飄落　縮小版外帶杯非買不可 越吃痘痘越少的3種水果　多吃養出平滑水煮蛋肌膚 陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人 40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買 朴信惠造型師遭出征！白裙造型出錯　被網友譏：像「車恩尚」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面