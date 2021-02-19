Jennie裙子短到像「沒穿」炸出美腿　少時Tiffany「下身失蹤」對尬沒在怕

▲Jennie出席活動裙子短得像「沒穿」火辣現身。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@gentlemonster）



記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie昨（18日）出席公開活動，一身黑色勁裝、戴上墨鏡展現酷帥風格，視線往下一看卻發現裙子短得像「沒穿」，一雙白皙美腿從腿根炸出，把粉絲們全都辣呆了。前少女時代成員Tiffany蒂芬妮也獲邀置身現場，不讓Jennie專美於前，純白馬甲西裝內搭激短熱褲，同樣用「下身失蹤」來撐場，兩人一黑一白對尬，讓網友大飽眼福。

▲Jennie曬美腿超性感。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



墨鏡對於明星們來說是不能缺少的配件，像Jennie就經常Po出戴著墨鏡的美照，為力挺自己的愛牌兼代言品牌GENTLE MONSTER，昨日出席品牌新店鋪開幕活動，呼應暗黑、前衛的風格，特別以全身黑的裝束現身，Jennie穿著alexanderwang的束腰扭結襯衫，而蓋住臀部的下襬裡僅以一件極短的百褶裙內搭，乍看之下就像「沒穿」一樣，整雙腿完整的展露，腳踩黑色夾腳綁帶高跟鞋，隨著綁帶纏繞讓視線游移，更將性感氛圍推上頂峰。

▲Tiffany也以「下身失蹤」現身。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



而現場另一邊鏡頭則看到了前少女時代團員Tiffany，31歲的Tiffany站在25歲的Jennie妹妹前，一點也不讓步，選擇對比的純白搭配登場，設計感白色馬甲西裝下，不只腰際側邊有心機鏤空，下身更僅以白色超短褲內搭，完全藏在西裝下襬中，「下身失蹤」裝扮凸顯輕熟女人味，纖細的雙腿看起來超修長，比例極佳，和Jennie對尬完全沒在怕。

▲華莎則選擇以帥氣拼接褲裝登場。（圖／翻攝自_mariahwasa）



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