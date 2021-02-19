秀智真的瘦很多！驚現性感大腿縫、水蛇腰S曲線　網全被美呆

記者王則絲／台北報導

有「國民初戀」之稱的韓女星裴秀智在還未成年時就以女團miss A成員出道，起初並不被看好，略顯肉肉的身材還曾被攻擊，不過秀智現在的體態真的非常苗條，日前陸續釋出的工作代言照中，秀智不只罕見穿上運動風短褲，展露纖細的大腿，另一組大片中換上貼身洋裝，水蛇腰S曲線更是讓女孩們稱羨，粉絲們都不禁讚嘆：「女神好瘦！」

▲秀智出道10年多以來受了非常多。（圖／翻攝自IG@skuukzky，以下同）



剛出道時，秀智臉上的嬰兒肥還未消，身形也有些肉肉的，在團體中可說是最不被看好的一個，不過後來秀智跨足戲劇，演藝事業蒸蒸日上，清純自然的美貌使她獲得「國民初戀」的稱號。在這十幾年間，秀智的體態起起伏伏不斷變化，雖然已經有變瘦了，但仍經常被拍到腫臉、粗腿的發福照，不過近期的演出、代言照不斷釋出，可以發現秀智是真的瘦了好多。

▲左邊為攝影師精修圖，右邊為現場側拍照，幾乎沒有差異。

秀智近日Po出為GUESS拍攝的形象畫報，穿著短版澎袖上衣小露蠻腰，下身穿著淺色的緊身牛仔褲，即便雙腿交疊還能看見大腿縫，且最新釋出的攝影師精修照，與早先的攝影棚側拍照，一點都沒有差；而為戶外運動服裝品牌K2拍攝的代言照中，也能看見秀智難得穿上了運動風小短褲，更讓雙腿毫無修飾得顯露，可見秀智這回是真的瘦！

▲其他造型中的白色直筒褲、復古喇叭褲，秀智也都用纖細雙腿完美駕馭。

▲秀智代言戶外運動品牌形象照。

但秀智並不是爆瘦到乾癟，身材還是相當凹凸有致，保持四肢纖細之外，勻稱體態構成的S曲線令人稱羨，顯得水蛇腰更加迷人性感。

▲秀智穿貼身洋裝開衩露腿，包覆S曲線令人稱羨。

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