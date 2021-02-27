無臉男暴食模樣變桌遊！邊玩邊保持平衡　輸了就要被嘔吐物淹沒

編輯／Emily 圖／翻攝自enskyshop.com、ghibli.jp、IG@ghibli.movies、megahouse.co.jp

宮崎駿的電影《神隱少女》推出多年依舊令人難忘，其中無臉男模樣呆萌，受到很多人喜愛，也被做成許多周邊小物。但其實電影裡無臉男並不是一直這麼溫順，有一段他在油屋裡發狂，張大長滿牙齒的嘴巴暴飲暴食的畫面就很嚇人，而日本ENSKY公司就神還原這個型態的無臉男，推出一款有趣的桌遊。

日本ENSKY公司常推出以吉卜力工作室作品為靈感的玩具商品，這次推出的「無臉男暴食桌遊」，以電影中無臉男瘋狂吃東西的經典場面為靈感，做成一款平衡遊戲，遊戲底座就是暴食狀態的無臉男，它體型膨脹了好幾倍，肚子位置變成巨大嘴巴，裡面還長滿牙齒。

遊戲的玩法是要把大魚大肉、各種食物貢品，用筷子夾進無臉男空蕩蕩的大嘴巴裡，但由於底座擺著會搖搖晃晃，塞進食物的同時，要小心別讓它失去平衡，否則滿滿的食物就會全部吐出來，畫面絕對會很衝擊。這款遊戲適合二到四人聚著一起玩，但就算只有一個人也能享受。

喜歡有趣的桌遊，也可以看看日本玩具公司Megahouse推出的「棒棒糖平衡遊戲」，他們完美複製知名棒棒糖Chupa Chups的造型，遊戲底座就是棒棒糖架子，玩法是要小心保持平衡，把一根一根的棒棒糖插上去。不玩時可以把底座放平，就能變成可愛擺飾，看起來跟外面賣的一模一樣，會忍不住想拿來吃。

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