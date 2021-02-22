該是面對體重了！8款「療癒運動道具」讓你在家就能甩掉過年肥

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

過年期間大魚大肉吃太多，已經沒有勇氣站上體重計了嗎？過完年不妨開始運動，為身心靈來場收心操吧！這裡幫你精選了8樣在家就能用的「療癒運動道具」，有拉力繩、迷你啞鈴等讓你瘦全身，還有造型可愛的毛巾、質感按摩球，可以擦拭汗水和放鬆身體。

1.日本Erugam 划船運動腳拉繩腳踏拉力繩

划船運動腳拉繩讓你在家就能運動，搭配不同的姿勢，可以鍛鍊各個部位，瘦腿、瘦手臂、翹臀一次搞定，站著或坐著都能輕鬆做，基礎款的拉力適中，初學者也能簡單上手。

2.ELECOM ECLEAR 迷你啞鈴

想鍛鍊手臂、瘦蝴蝶袖，啞鈴是很適合的運動道具，而這款迷你啞鈴重量一公斤，外型輕巧可愛，讓剛嘗試運動的女孩能簡單上手，而且擺在家也好收納，完全不占空間。

3.故宮精品 第一名運動毛巾

運動完汗流浹背，就用造型可愛的毛巾來擦汗吧！這款毛巾造型靈感來自故宮「清光緒殿試策」院藏品，寫了大大的「第一名」，剛好可以鼓勵辛苦運動完的自己。

4.丸真今治 柔膚吸水運動毛巾

這系列毛巾以運動會為主題，每一款都是不同的社團，有足球社、棒球社、管弦樂社等等，鮮豔色彩配上童趣的圖案，洋溢著青春氣息，毛巾本身蓬鬆厚實，觸感柔軟不刺膚，吸水力也很強。

5.Lisscode 筋膜槍

筋膜槍可以釋放身體的緊繃，有效放鬆僵硬部位，還有不同的按摩頭，可以針對想舒緩的肌群精準按壓，而且外型輕巧美觀，顏色粉嫩有質感。

6.Jodo!溫妳按摩球

按摩球專為女性打造，有10秒加熱和三段溫和震動，可以舒緩僵硬痠痛、情緒壓力、經痛等現代女性常見困擾。

7.Oaki Corki x Approach Yoga天然軟木球2+1足底按摩器

這款按摩組合包含三顆球和一個足底按摩用的底盤，球分成大、小、迷你三種尺寸，可以滿足不同部位的按摩需求，平時可以把球擺放在底盤上，就不會滾來滾去或遺失，以上商品可在Pinkoi購買。

8.Bala 重量手環

Bala的重量手環讓懶人也能輕鬆運動，這款運動道具造型時尚，看起來就像普通手環，但其實每一個都有一磅的重量，戴在身上能讓你不知不覺就鍛鍊到肌肉，做一些簡易居家運動時配戴，能加強運動效果，也可以在跑步、瑜珈、重訓時搭配使用。

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