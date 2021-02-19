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爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜

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記者李薇／台北報導

買化妝品當然是要入手大家口碑大讚的單品，但是有時候有些沒有宣傳、或是沒有炒熱話題的單品，其實也很好用，今天《ET FASHION》就要為大家揪出那些超級好用，卻鮮少人討論的單品，擁有它絕對超級值得。

1.伊麗莎白雅頓 完美紐約超水潤唇膏

▲伊麗莎白雅頓,雅頓,唇膏,DHC,MAKE UP FOR EVER,彩妝,保養。（圖／IG）

▲伊麗莎白雅頓的唇膏超級好用。（圖／elizabetharden IG）

這隻唇膏是以金色的雅頓最鮮明標誌「紅門」作為設計靈感，裡面的唇膏顏色顯色又飽滿，塗抹起來帶有一點點的光澤度，一點都不會乾燥，就像奶油在雙唇化開一樣，不管是乾唇人或是潤唇人一用都一定會愛上它。

2.DHC 超級胜肽精華霜

▲伊麗莎白雅頓,雅頓,唇膏,DHC,MAKE UP FOR EVER,彩妝,保養。（圖／IG）

▲DHC超好用的乳霜。（圖／dhc_official_jp IG）

別以為DHC只有護唇膏好用，它旗下的保養也是非常厲害，其中這罐超級胜肽精華霜在日本熱銷250萬瓶，一抹擁有乳霜的質地卻一點都不會厚重，讓肌膚可以像是喝飽水一樣彈潤，因為裡面添加了最高濃度294倍的超級膠原蛋白，非常好用，真心大推。

3.MAKE UP FOR EVER STEP1第一步飾蠟黃 紫色妝前乳

▲伊麗莎白雅頓,雅頓,唇膏,DHC,MAKE UP FOR EVER,彩妝,保養。（圖／IG）

▲MAKE UP FOR EVER妝前第一步最近又更新。（圖／makeupforever IG）

MAKE UP FOR EVER一般都是蜜粉跟粉底液在紅，但這瓶紫色妝前乳質地輕盈，一點都不會油，又可以把臉部肌膚顏色校正到偏白皙的效果，讓人用過就回不去了，可以打造出細緻光澤感的韓妞肌，讓人愛不釋手。

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關鍵字：

伊麗莎白雅頓, 雅頓, 唇膏, DHC, MAKE UP FOR EVER, 彩妝, 保養

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