早知早幸福！女生把握5個重點，讓他愛到離不開你

▲戀愛要使點小心機，讓感情更順利。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

誰不想談個完美的戀愛，過往經驗告訴我們，有時候愛得太用力，反而把對方推更遠，戀愛沒有秘笈，能不能幸福關乎於女生的情商，以下5個重點請筆記，讓他越來越愛你。

見面時質量高，分開時做自己

兩個人一起相處時，必須讓對方處在甜蜜戀愛狀態，約會時請全心放在他身上，而不是各滑各的手機，各做各的事情，各自回家時候請將重心放在自己的生活與工作上，戀愛也要好好經營自己，變成更好的人。

不要「逆人性」戀愛

戀愛有光明面也有陰暗面，兩性相處要充分掌握人性，謹記「差不多就行了」的原則，不需要百分百照顧對方情緒，也別要求對方百分百誠實，接受他自己自己勝過愛我們，順著人性戀愛，對方就能輕鬆自在，我們也會容易幸福，較不會失望。

建立玩伴的關係

託付心太重是許多戀愛中女生的通病，若你總把情緒丟給對方負責，你是我的男朋友，你就必須怎樣怎樣，感情中最怕理所當然四個字。這時候最需要建立玩伴心態，其實談戀愛就是找個喜歡的人一起玩，把他當成夥伴，不要太多要求和壓力，更容易營造輕鬆氛圍。

不要命令性要求

女生要適時懂得撒嬌和放軟，對另一半有要求時，千萬不要用命令性口吻，這樣容易使對方抗拒不耐煩，這時請試著用求助的句型，撒嬌溫柔容易激起男生保護感，讓他覺得她需要我，這些小事情我可以幫她做。

多做正向植入

許多女生當戀愛遇到瓶頸，總喜歡對另一半做負面引導，像是你是不是不愛我了，或是你是不是想分手，其實有時候對方並沒有想分手，但因為這樣的問法容易引導他往負面方向思考，甚至會懷疑是不是真的分手比較好，這時女生更該誇他：「你對我那麼好，你簡直太愛我了」，這樣不斷重複、不斷植入，對兩人關係才有正面意義。