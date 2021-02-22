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包・開箱／侯佩岑提「撞色小方包」超逆齡　邵雨薇跟上拎全黑款耍帥

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記者王則絲／專題報導

女星侯佩岑在台灣時尚圈的帶貨影響力可說是數一數二，經常在IG上分享穿搭與收藏的手袋，最近便背上了一款撞色編織手把的Marc Jacobs新款「The J Link」小方包，讓粉絲們都直呼好可愛，日前邵雨薇也背上了同系列的純黑色款式，營造出另一種帥氣的酷girl風格，今天《ET FASHION》就要來帶大家開箱欣賞這款Marc Jacobs全新的設計包款「The J Link」。

▲侯佩岑、邵雨薇Marc Jacobs The J Link。（圖／翻攝自IG）

▲侯佩岑、邵雨薇Marc Jacobs The J Link。（圖／翻攝自IG）

▲侯佩岑、邵雨薇都拎上Marc Jacobs「The J Link」手袋。（圖／翻攝自IG@houpatty、@1989ivyshao）

今年43歲的侯佩岑，自從結婚生子後沒有絲毫走鐘的跡象，至今依然走跳幕前，凍齡臉蛋與纖瘦體態都保持得非常好，高雅氣質依舊，儘管已到了熟女階段，侯佩岑還是秉持著年輕的心態，亦反映在穿著上，不避諱一些亮色系的穿搭，也不排斥可愛的單品，隨著年紀增長反而是讓可駕馭的風格範圍更廣，這次侯佩岑背上的這款撞色Marc Jacobs「The J Link」小方包，就非常有逆齡效果。

▲Marc Jacobs The J Link包。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs The J Link包。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》包開箱今天就來帶大家看這款「The J Link」手袋。（圖／翻攝自IG@marcjacobs、記者王則絲攝）

Marc Jacobs全新設計的「The J Link」包款出自2020年末的度假系列，將品牌標誌的雙J Logo 以金銀雙色和鍊帶串連的方式呈現，包型硬挺有型，不裝東西時也不軟爛變形，採金屬磁扣掀蓋設計，方便拿取物品，魚子醬壓紋牛皮搭配可拆卸細皮革背帶，整體氣場很華麗，內部空間的話中規中矩，足夠裝下手機、長型錢夾或是行動電源，內側有另附夾層與暗袋。

▲Marc Jacobs The J Link包。（圖／記者王則絲攝）

▲Marc Jacobs The J Link包。（圖／記者王則絲攝）

▲細節與內部空間。（圖／記者王則絲攝）

而重點則是在於撞色的編織提把，以及小波點的繩結纏繞裝飾，讓優雅經典的方包增添視覺衝擊感，巧妙呼應Marc Jacobs設計師的「玩心」，像侯佩岑所背的款式就是百搭的杏駝色，配上鮮紅、朝氣的橘色編織提把，碰撞出強烈的新鮮感，富有可愛的年輕氣息，此外還有鮮莓紅、野莓藍、桑葚黑、以及萊姆黃的顏色選擇，皆搭配不同的跳色提把，每一款都繽紛有趣。

▲Marc Jacobs The J Link包。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs「The J Link」系列目前共有5種配色。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, Marc Jacobs, MJ, The J Link, 方包, 侯佩岑, 撞色, 邵雨薇

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