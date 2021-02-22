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649元改善腰痠背痛！拉背器激殺2.7折　加了磁石「類針灸」超舒坦

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文／C編

過年連假結束之後，最重要的就是多點運動，讓自己恢復好身材，購物網站「Her和她」推出「Beroso倍麗森就愛挺升級加強腰背伸展針壓磁石氣墊按摩拉背器」二合一升級版，可以幫助穴位按摩，避免腰痠背痛，最適合久坐的上班族入手。

▼▼點我搶超低價▼▼

▲背部拉伸器,Beroso,倍麗森,保養。（圖／Her）

▲Beroso 倍麗森 就愛挺升級加強腰背伸展針壓磁石氣墊按摩拉背器－升級二合一，原價2380元、特價649元。點我購買。

工作忙碌長時間坐辦公室的上班族、長時間開車、需要久坐讀書的學生，常常坐太久都會有腰椎疼痛的問題，不是「坐」這件事本身不好，而是長時間的坐姿不良，會對身體產生慢性傷害，例如肩頸痠痛，就是久坐姿勢不良引發的後續問題。

而這款背部拉伸器，可以透過物理拉鬆幫助改善腰部疼痛的狀況，透過躺在拉伸器上面，就可以幫助伸展腰椎，改善姿勢不良，上面還有能量磁石、類針灸凸點，可以幫助刺激穴位，活化身體機能，舒緩背部壓力。

總共有3檔可以切換，第一檔弧度最小，高約7公分，適合初級的使用者使用；第二檔高約9公分，彎曲的幅度不大，適合中階的使用者；第三檔弧度最高為11公分，適合熟練的使用者來拉伸背部，並且做到穴位刺激。

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▲背部拉伸器,Beroso,倍麗森,保養。（圖／Her）

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購物平台「Her和她」推出「Beroso 倍麗森 就愛挺升級加強腰背伸展針壓磁石氣墊按摩拉背器－升級二合一」，原價2380元、特價649元，只要不超過千元就可以解決腰痠背痛的問題，還可以幫助按摩舒壓，家裡一定要放一台。

關鍵字：

背部拉伸器, Beroso, 倍麗森, 拉背器, Her, Her和她

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