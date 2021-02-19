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微霧自然就像第二層肌膚！2021「最新話題粉底」大盤點

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▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲底妝首重功能性，保濕、透氣即便戴口罩也輕透舒適。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

口罩已成必備單品，許多女生還沒到下午，不是脫妝就是膚色暗一階，2021最新底妝新品強調自然透氣，彷彿第二層肌膚的薄透感，加入獨特技術讓你不用開濾鏡就擁有美肌。

▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲CLINIQUE 神奇精華粉底液SPF 20/PA+++，30ml，1,850元。

擁有3種精華成分科技，是一款溫和無刺激的保養型粉底。添加維他命C，有效提亮膚色，強效抗氧化與明亮肌膚功效，幫助漸少色素斑點問題。清透柔霧妝感不致痘，防水、抗汗與抗潮濕，不暗沉，能夠有效減少黑斑與均勻膚色。

▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 恆時微霧純萃粉底液，30ml，2,350元。

含有96%天然來源成分，質地滑順好推勻，一抹修飾肌膚瑕疵，並維持清新自然的妝感，更可在修飾瑕疵的同時，散發肌膚自然光澤，呈現完美無瑕霧光的精緻妝容。

▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 完美貼膚無瑕粉底液，30ml，1,600元。

含獨特透氣配方，有效遮蓋撫平並改善皮膚外觀；長效高分子聚合物，有助於延長持妝時間，保持肌膚的完美狀態，擁有長達24小時控油、抗熱和抗濕的優秀效果。

▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲歌劇魅影 超濾鏡粉底液30ml，1,500元。

獨家採用10K解析度鑽石面粉體，可完美多向均勻漫射360度光源，明顯霧化細紋和斑點，散發天鵝絨啞光柔焦效果。同時降低鏡頭與光線下感光反射，不需要柔焦就有自帶濾鏡的效果。

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Visée 濾鏡美肌粉底液，SPF25/PA++，480元。

具有雙重濾鏡效果，上妝後清透自然，又能修飾惱人的肌膚瑕疵。富含保濕美容液及抗油修飾成分，輕薄保濕﹑即便佩戴口罩妝容依舊服貼持妝。

▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲Za 粧自然無瑕粉餅EX限定組，360元。

人氣粧自然無瑕粉餅全新進化， 告別浮粉、脫妝、暗沉．打造全天輕透服貼底妝，妝容與包裝同步升級，持妝更透亮。

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