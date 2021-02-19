「舊襯衫改造店」快閃新光三越　設計師竇騰璜當客座

▲舊襯衫改造快閃店進駐新光三越A11。（圖／新光三越、SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

春意漸豐，百貨也進入春季檔期，新光三越近期以再造環保為發想，推出「一件意義非凡襯衫計畫」，請民眾帶家中不要穿的白襯衫，只要購買配件材料包，就有專人協助改造，讓一件衣服重生，兼具環保跟時尚，說不定還能遇到竇騰璜客座，讓服裝設計師與你一同玩舊襯衫改造。

▲（左至右）REHOW創辦人Iris、REHOW創辦人Vicky、新光三越時尚總監郭思婷、服裝設計師竇騰璜一同出席開幕。

環保意識越來越普遍的今天，新光三越在牛年首波「春上市」檔期，以永續互動和再造環保為發想，首度推出「一件意義非凡襯衫計畫」，邀請擅長透過文創方式、替各種廢棄物找到永續方案的REHOW合作，即起至3／1於信義新天地A11館2樓進駐「RE：USE白襯衫POP-UP WORKSHOP」，只要帶上一件家中不想穿的白襯衫，就能進行改造成為另一件全新衣服。

除了白襯衫之外，現場也提供短袖T恤、大學Ｔ恤的DIY改造服務，費用從800元至1500元不等，均可從櫃上挑選架上衣服再進行改造，或可自行提供白襯衫，只要現場購買配件材料包，就可以在REHOW團隊設計師的指導下，利用廢布和白襯衫的創意改造，費用為800元。

新光三越表示，即起的春上市檔期卡友禮也同步聯手REHOW，將百件丹寧與廢布升級再造，打造每一件都是限量配色的手工手提袋，從2／26至2／28期間，會員當日當店消費累計滿3,000元或扣會員點數300點，即可兌換手工製作的「RE:USE設計手提袋」，限量1,200件。

▲手工製作的「RE:USE設計手提袋」。

SOGO天母店也從3月推出「春季化妝品節」優惠，主打彩妝、保養，香氛商品，2／19至3／7於1F化妝品區單日單櫃消費滿6,000元，可兌換限量「佳麗寶晶淬香氛皂」；滿12,000元再加贈「化妝品區抵用券400元」與「女鞋區抵用券200元」，限量150份，從3／4至3／6當日單筆消費滿800元，可獲得限量「花漾隨身摺疊椅」。

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