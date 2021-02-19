劉以豪肖想母子戴同條鑽石手鍊　戴不下變媽媽獨享

▲侍好珠寶今發表年度新品。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

台灣設計師珠寶品牌SHEE’S FINE JEWELRY侍好珠寶，今發表2021年度全新珠寶作品，由劉以豪示範首次亮相的獅子圖案戒指、袖扣與愛情劍領夾鍊。他透露曾看創辦人侍懷鳳戴的鑽石手鍊漂亮，於是替媽媽訂製了一條，本以為母子都可戴，但媽媽手圍較小因此獨享，問及是否擅長替女性挑首飾？他招認學生時代送過女友戒指與項鍊，「但那時候比較窮，不知道是真的（珠寶）還是假的？」

▲劉以豪佩戴侍好珠寶首度推出的男士珠寶亮相。（圖／侍好珠寶提供，以下同）





▲侍好珠寶品牌創辦人侍懷鳳（左）與劉以豪交情深厚。



進入時尚圈與演藝圈，劉以豪開眼界，懂得欣賞好作品，他特別欣賞侍好珠寶的永恆系列，藉由不同切割鑽石與多種尺寸的排列組合，低調又華麗，同時推出由漸層色彩色剛玉排列的手鍊，好似將一道彩虹戴在腕上；更入門的款式為字母系列項鍊，無論是寵愛自己或送人傳情都很適合。

▲侍好珠寶玫瑰金男仕愛情劍領夾鍊129,000元（由上至下），玫瑰金獅王鑽石袖扣328,000元，玫瑰金子彈袖扣256,000元。





▲劉以豪與侍好珠寶合作訂製鑽石手鍊感謝母親。

▲侍好珠寶字母系列草寫字母Ｓ項鍊（左）25,800元，永恆系列彩寶漸層手鍊 289,000元。





珠寶設計師林曉同也喜歡從親人間互動擷取靈感，他從老婆替女兒編髮、在辮子上輕繫蝴蝶結的溫馨一幕獲得啟發，創作蝴蝶結造型的小公主系列，斜置的蝴蝶結有不同鑲鑽款式，分別有戒指、耳環、項鍊與手鍊，新款還垂墜小鑽或紅碧璽，增添活潑氣息。

▲林曉同小公主系列鑽戒，110,000元起。（圖／林曉同提供，以下同）





▲林曉同小小公主鑽石耳環，59,800元起。



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