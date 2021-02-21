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正確愛情觀從3大心法養成　成為「值得被愛」的人隨時迎接對的人

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@couple

單身的人，想談場認真的戀愛不容易，有對象的人，想維持戀情長久更不是一件簡單的事，不管你現在的感情狀態如何，都要努力讓自己成為「值得被愛」的人，才能免於始終得不到好結果的命運，也才能在心理健康的狀態下，隨時準備迎接對的人到來，以下3個愛情觀心法，將帶領心態步入正軌，成為更值得被愛的人。

▲5個值得被愛的愛情觀。（圖／翻攝自IG）

＃別把愛情當做人生的全部

把愛情看得比所有事情都重要，是許多女孩的通病，為了追愛可以放棄、可以犧牲的東西超乎想像，也正因為丟下了全部只為追隨一個人，所以當失去這個人時，你彷彿就失去了全世界，但是別忘了人生除了愛情還有許多值得去用心經營的感情，當你多分散些心力去做其他事，並不代表這樣就不夠愛對方，而是讓你的人生更平衡、完整。

▲5個值得被愛的愛情觀。（圖／翻攝自IG）

＃隨便、將就的想法不可有

在愛情裡只要開始萌生了「隨便」、「將就」的想法，大多不會迎來好結果，單身者因為孤單，就隨便找個不討厭的人交往，這樣怎麼會是長久之計？而在感情當下，因為不想失去對方而處處將就，最後只會導致對方的予取予求，和自己的崩潰。

▲5個值得被愛的愛情觀。（圖／翻攝自IG）

＃包容不等於忍耐

雖然大家常說，愛一個人就要接納他的所有優點和缺點，包容就是愛的表現，但是很多女孩就會因此搞混了，認為包容就是概括全收，不論對方再怎麼一而再、再而三的犯錯，都選擇原諒，但是在健康的關係裡，要知道包容並不等於忍耐，包容是指站在另一方的立場，將心比心，理解原因，而當對方做出無法理解的事，又會對這段感情造成傷害，就不必再好聲好氣的忍耐。

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關鍵字：

男女, 感情, 愛情觀, 心法, 值得被愛的人

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