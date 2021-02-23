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說・流行／腳踏車憑什麼要96萬元？LV Bike身世解謎　根本含金湯匙出生

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記者王蓁蓁 / 台北報導

近年時尚圈快被各大品牌老花佔滿了，超懂吸引眼球的Louis Vuitton（路易威登）更是延續品牌旅行基因，推出了佈滿經典Monogram老花圖樣的夢幻「LV Bike」，不只大大滿足了時尚迷的視覺感官，也注入精湛皮革工藝打造的坐墊、車籃等，展現實用兼具的奢華美學，這款腳踏車定價96萬元，身價驚人，除了因為是LV，也因為攜手的巴黎自行車品牌Maison TAMBOITE Paris大有來頭，強強聯姻，自然更狂。

▲LV bike 。（圖／品牌提供）

▲LV bike 。（圖／品牌提供）

▲LV Bike結合經典Monogram老花圖樣展現奢華樣貌。（圖 / 品牌提供，以下同） 

一眼望去LV Bike就能看見滿滿Monogram圖樣，令人陷入瘋狂，就連細節也不馬虎，腳踏板旁的牙盤也化身成Monogram中的花朵形狀，座椅更是以打孔皮革工藝裝飾上朵朵老花，同時LV Bike一口氣推出黑色Damier Graphite圖樣、螢光黃、藍色「Since 1854」等吸睛款式叫人選擇障礙，另外，還能夠依照車款，在自行車架上或坐墊下方，運用熱壓印工法加上個人名字縮寫，打造專屬感。

▲LV bike 。（圖／品牌提供）

▲LV Bike細節同樣不放過，將腳踏板旁的牙盤化身成Monogram中的花朵形狀，十分精緻。

▲LV bike 。（圖／品牌提供）

▲LV Bike可以熱壓印加上名字縮寫，營造個人的專屬感。

LV Bike系列攜手來自巴黎的自行車製造商Maison TAMBOITE Paris，以最頂規的工藝技術手工打造，使用琺瑯與鍍鉻鋼拉伸輕化，同時增加自行車的安全、平穩舒適度，並運用科技設置專屬追蹤器，就算失竊也不怕，因為透過手機APP就能即時定位，時髦與實用性兼具，在坐墊與車籃下方也都安裝了LED燈，夜間騎乘只要輕輕觸碰，就能在行駛中確保安全。

▲LV bike 。（圖／品牌提供）

▲LV bike 。（圖／品牌提供）

▲LV bike 。（圖／品牌提供）

▲LV Bike一口氣推出黑色Damier Graphite圖樣、螢光黃、藍色Since 1854老花等吸睛款式叫人選擇障礙。

即便有LV加持，這款由兩方共同打造的自行車又為何價格如此高昂？因為有百年歷史的Maison TAMBOITE Paris手工自行車品牌，有「最奢華的腳踏車」封號，也常被形容是「高級訂製」等級，Maison TAMBOITE Paris現任主理人Frederic Jastrzebski，在2014年「復興」了由他的外祖父Leon Leynaud創立的Maison TAMBOITE。

Leon Leynaud在1912年開啟了自行車事業，先是經營了兩家店鋪，1928年和兒子一起收購了名為「Maurice Tamboite」的競技自行車製造商，將傳統技術、美學、競技精神融合，逐步將品牌推上巔峰。無奈到了1970年代，透過工業化大量製造出來的自行車，嚴重打擊了手工生產的市場，也讓Maurice Tamboite衰退，直到2014年，Frederic Jastrzebski重振家族事業，將過往的美好光環再度擦亮。

Maison TAMBOITE Paris以奢侈品的方式打造自行車，工藝師們彷彿高級訂製工坊的裁縫師，運用品牌自行開發的CAD軟件，精準評估每一位騎行者的身高、腿縫、肩寬、鞋子尺寸等，透過現代化的精準數據建模，結合精湛的手工工藝，為每一位客戶量身定做獨一無二的腳踏車，一台要價約從37萬元台幣起跳，價值不菲。

Maison TAMBOITE Paris讓自行車除了代步之外，更是高級訂製的藝術品，包括選用輕鋼材質打造車架，車身的坐墊與手把也是以手工拋光皮革製作，客戶可以自行客製是否配備電池驅動以及車身的色彩搭配，若是搭配電池驅動一台則要價約53萬元台幣，另外，Maison TAMBOITE Paris每一輛自行車也都被刻上獨特編號，並設置了專屬追蹤器定位追蹤。

Maison TAMBOITE Paris自行車即便只是框架也至少需要1個月的時間製作，而要完成整輛自行車的訂製則需要3個月的等待，卻也十分值得，在收到自行車時會順勢收到一本小冊子，記錄了自行車的訂製過程，讓客戶一同參與這場高級訂製過程。

正因為LV的百年工藝加上Maison TAMBOITE Paris的一絲不苟，讓LV Bike含著金湯匙出生，腳踏車不只是代步或運動工具，也是頂級精品與藝術。

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說流行, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 腳踏車, 自行車, Maison TAMBOITE, Maison TAMBOITE Paris

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