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「哆啦A夢玻璃杯」質感爆表！迷你小叮噹疊成絕美花紋　破萬才能入手

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編輯／Emily　圖／翻攝自pal-shop.jp、shop.sanrio.co.jp

日本經典卡通《哆啦A夢》為了慶祝50週年，推出很多紀念周邊商品，其中有一款「哆啦A夢玻璃杯」精緻程度讓人驚嘆不已，以日本傳統工藝製作的藍色玻璃杯超有質感，近看會發現，底部花紋竟是由一大堆迷你哆啦A夢所構成，而且每一隻表情都不一樣。

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

「哆啦A夢玻璃杯」是由日本玻璃製造廠GLASS-LAB所推出，使用江戶切子技法製成，在藍色透明玻璃杯上，切割出圖樣花紋。這次專為50週年推出紀念款，仔細看會發現杯子底部的圖案，是由一隻隻不同表情的哆啦A夢組成，堆疊出萬花筒的感覺，絕美花紋宛如藝術品，非常值得收藏。
 

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

除了50週年紀念款，還有底部寫上哆啦A夢名言的系列，故事中大雄常遇到各種困難，但有了哆啦A夢鼓勵和幫助，就能重新找回力量。所以這系列杯子的底部，畫上小格漫畫，重新經典畫面，並寫上裡面出現過的名句，讓大家在使用杯子時，讓疲憊的內心得到療癒。但這系列並不便宜，紀念款售價49,500日圓（約台幣13,089元），名言款售價44,000日圓（約台幣11,634元），都要破萬才能入手。

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

卡通人物的周邊也能充滿質感，像日本三麗鷗家族也有和水晶杯品牌Crystal Scene聯名，推出Hello Kitty酒杯，杯子上的圖案復古華麗，加上水鑽點綴，讓杯子閃閃發亮。另外還有香檳杯，上面的圖案是Kitty在夜空的星星間嬉戲，唯美又精緻，不管是自己用或送禮都很合適。
 

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

▲哆啦A夢玻璃杯。（圖／翻攝自pal-shop.jp）

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關鍵字：

哆啦A夢, 玻璃杯, 杯子

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