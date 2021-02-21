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愛擠痘痘粉刺要小心！5個讓毛孔粗大的壞習慣　常熬夜也NG

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▲▼熬夜也NG！5個讓毛孔粗大的壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲細緻無毛孔的水煮蛋肌是許多女生的目標。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda　

老是羨慕別人細緻無瑕的水煮蛋肌，努力保養希望緊緻毛孔，卻發現毛孔沒變小，反而還越來越大？別怪保養品，你的大毛孔可能是自己「作」出來的！快來看看以下5個會讓毛孔越來越粗大的壞習慣，你是不是都犯了？

▲▼5個讓毛孔粗大的壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師呼籲最好不要自己亂擠痘痘或粉刺。（圖／翻攝pexels）

1.不當擠壓痘痘或粉刺

很多人看到痘痘、粉刺黑頭就想擠，但小心不一定會讓痘痘好的快，反而可能用力過猛，傷害到肌膚真皮層，導致毛孔變得粗大，甚至產生凹洞。

2.不良生活習慣

不良生活作息也會影響毛孔變大，像是熬夜晚睡不僅會傷身，也會加速肌膚衰老，使得肌膚鬆弛、下垂，毛孔也變得粗大；而常吃油炸物或重口味食物也會影響荷爾蒙，刺激皮脂分泌，容易堵塞毛孔，進而使得毛孔變大。

▲▼5個讓毛孔粗大的壞習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好清潔也是預防毛孔變大的重要環節。（圖／翻攝IG@ahc.official）

3.清潔卸妝隨便做

許多人都有化妝習慣，加上現在空氣污染日益嚴重，髒污灰塵也容易卡在毛孔裡，若經常卸妝清潔隨意做，不卸妝就睡覺、覺得沒化妝沒出門就不洗臉，導致化妝品、髒污和油脂堵塞在毛孔裡，長期下來毛孔也會被越撐越大。

4.吸菸

香菸會使血管收縮、血液循環變慢，養分無法正常送達肌膚，使得乾燥、老化提早發生，毛孔也因此鬆弛變大。此外，知名皮膚科醫師廖苑利也曾提到，吸菸會破壞膠原纖維蛋白，加速鬆弛下垂。

5.忽略保濕

肌膚過於乾燥缺水也會使毛孔看起來更明顯，因缺水時表皮細胞會萎縮，肌膚支撐力下降，使得毛孔、紋路等瑕疵變得更明顯清晰，且當角質層缺水時，會使角質細胞無法正常代謝脫落，而老廢角質過度堆積在臉上，堵塞毛孔，也會使得毛孔變大。

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關鍵字：

保養, 護膚, 毛孔, 毛孔粗大, 護理, 改善, 壞習慣, 原因

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