Jennie「咬手指」撩人　順帶放火萬元香奈兒珍珠髮夾

記者王蓁蓁 / 台北報導

超高人氣的韓國女團BLACKPINK的成員Jennie，早已是全球女孩們追崇的時尚ICON，近期Jennie在IG上PO出「咬手指」辣照引人無限遐想，只見她身穿黑色緊身小可愛、頭髮中分，並俏皮在頭髮兩側分別夾上香奈兒髮夾，增加造型吸睛度，瞬間吸引紛絲們狂讚472萬愛心。

▲Jennie常在小眾設計師品牌造型中，穿插CHANEL單品作整體點綴。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane，以下同)

擁有「人間香奈兒」之稱的Jennie，除了高級臉深受品牌喜愛，也經常在小眾設計師品牌造型中，穿插CHANEL（香奈兒）單品作整體點綴，相較整套都是精品的造型，更顯多樣化新意，也讓少女們能更加輕鬆get同款穿搭，難怪能引來大量粉絲追蹤。

▲Jennie在頭髮夾上CHANEL標誌性符號的「COCO」珍珠髮夾心機咬手指、眨眼擺拍。

▲Jennie同款CHANEL「COCO」珍珠髮夾復古又吸睛。（圖 / 翻攝品牌官網）

Jennie忙完BLACKPINK The Show線上演唱會，不忘曬出幕後花絮辣照寵粉，畫面中Jennie穿上緊身性感背心，露出大片肌膚耍辣，更心機咬手指、眨眼擺拍，惹火指數破表令粉絲們鼻血直噴，其中最吸睛的不外乎是Jennie在頭髮夾上寫有CHANEL標誌性符號的「COCO」珍珠髮夾，讓整體既性感又復古可愛，瞬間增加了造型亮點，她在兩邊夾上上稍微不同的款式，分別為1萬7300元、1萬5900元，等於不到兩萬元就能入手香奈兒的珍珠髮飾，CP值很夠。

▲Jennie運用黑色CHANEL漁夫帽的毛巾布材質營造溫暖甜美氣息。

▲Jennie同款黑色CHANEL漁夫帽簡單中不失細節。（圖 / 翻攝品牌官網）

不分季節都超愛戴帽子的Jennie，擅長用漁夫帽來遮住她稍微圓潤的「Baby Face」，只見她一身休閒的白T搭配稍微喇叭的黑色長褲修身，運用黑色CHANEL漁夫帽的毛巾布材質營造溫暖氣息，這頂帽子也是2萬元有找，她手拿韓國小眾品牌Nieeh的奶油白方形小包，在中性造型中不失甜美少女感。

▲Jennie穿上CHANEL透膚褲襪展現微辣性感女神氣息。

另外Jennie也穿上了佈滿雙C logo的CHANEL透膚褲襪，點綴全黑的天鵝絨洋裝與長靴，有點半透明材質的褲襪，輕鬆營造整體變化與層次感，即便Jennie上半身包緊緊，她若隱若現的微辣美腿，同樣性感氣息噴發。

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