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跨國視訊戴這只愛馬仕錶吸睛！　兩地時間萬年曆纖薄加分

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▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel兩地時間萬年曆腕錶，玫瑰金款1,119,900元。（圖／愛馬仕提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎肆虐改變人們的生活模式，雖暫時無法如常自由跨國旅行，但跨時區的線上會議有增無減，一只兩地時間錶款依然有其必要性，愛馬仕（Hermes）2021年首發錶款即是新一代的Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel 兩地時間萬年曆腕錶，錶殼主體是5級鈦金屬，標圈則是950鉑金或750玫瑰金，雙材質設計更為摩登。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel兩地時間萬年曆腕錶，鉑金款1,119,800元。
 

愛馬仕Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel腕錶是市面上少見結合第二地時間顯示與萬年曆的複雜功能錶款，配備快調按把可輕鬆調時，實用功能同時兼具美型與佩戴舒適性，整體厚度僅9.06毫米，與同類型錶款相較顯得纖薄，且新版雙材質款定價約120萬元，深具競爭力。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／公關照）

▲雅典錶雙時區腕錶精鋼款（下）274,400元，玫瑰金錶款657,900元。（圖／雅典錶提供）
 

雅典錶（Ulysse Nardin）也依既定時程推出全新雙時區腕錶，有別於愛馬仕的斯文設計，雅典錶採用陽剛運動風格的鏤空X系列錶殼、採用經理人系列經典的三耳式錶耳，而功能配備專利家鄉時間顯示，錶冠相對的位置有「+」、「-」按鈕，即可向前或向後調校時針，優雅掌握雙時區。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermès, Ulysse Nardin, 雅典錶

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