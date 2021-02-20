fb ig video ETtoday search mobile

星巴克50週年「湖水綠女神系列」駕到　連魚尾都好迷人藏家樂翻

>

▲星巴克與日系選物店niko and...春季新品。（圖／星巴克、niko and...提供）

▲星巴克推出50週年紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在牛年一開春，馬上奉上讓人少女心噴發的粉紅櫻花系列商品，今年適逢全球星巴克邁入50週年，緊接在2／23再開賣以品牌LOGO Siren女神為主題的紀念系列，表情柔和的女神以夢幻長髮跟魚尾微笑現身，皇冠與髮色上的金色線條呈現出帶點華麗的美感，大大的「50」字樣讓人收藏慾望直線上身，還加碼購物提袋、吊飾與隨行卡，想入手就要快！

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲50女神雙層馬克杯，售價850元。

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲50 Elma女神不鏽鋼杯，售價950元。

歡慶全球星巴克50週年，台灣也呼應全球，在2／23正式開賣50週年系列商品，以品牌精神象徵Siren女神為主角，自信而堅定的臉龐，陪伴星迷度過每個咖啡時光，相較於大家都熟悉的星巴克綠，50週年系列採用較為淡色的湖水綠做為主色，呈現更加輕盈柔和的效果。

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲50女神雙層玻璃杯，售價650元。

Siren女神與最初品牌棕色女海妖LOGO已經過多次轉化，本次的紀念款表情更為柔和，飄逸的長髮讓整體視覺更加夢幻，在皇冠、腮紅與髮間點綴著金色線條，帶出華麗的氛圍，特別的是本系列還在「女神魚尾」作文章，在馬克杯上勾勒出多層次的魚尾線條，也有另類的層疊美感。

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲50 Green女神不鏽鋼杯，售價950元（左）；50人魚魚尾玻璃杯，售價650元（右）。

在50年間的經營歷程中，星巴克更換了5次LOGO識別，然而從1987年開始，星巴克LOGO就已經定調為綠色，據悉原因是因為綠色給人自然、舒服與放鬆的感受，就如同業者希望消費者在星巴克裡體驗到的一樣。

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲50女神咖啡豆吊飾，售價300元（左）；50女神咖啡杯吊飾，售價350元（右）。

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲樂活輕巧收納提袋，售價450元。

頂級餐瓷品牌皇家哥本哈根，去年也推出2021年度紀念盤「冬日花園裡的鷦鷯」，以被視為吉祥知足的鷦鷯，捎來光明吉祥之兆的美好寓意之外，也能如同鷦鷯般在面對艱苦的大環境時，能攜手共助，一同走過，並準備好迎接雨過天晴，再度充滿希望與喜樂的2021年。

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲星巴克、皇家哥本哈根紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供）

▲皇家哥本哈根2021年度紀念盤「冬日花園裡的鷦鷯」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

星巴克, 50週年

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

談起戀愛能甜死人的4大星座！雙魚浪漫達人、Top 1讓人想不到

談起戀愛能甜死人的4大星座！雙魚浪漫達人、Top 1讓人想不到

洗臉11大誤區！9成女孩都做錯：洗臉應該先洗手　否則易長痘痘

洗臉11大誤區！9成女孩都做錯：洗臉應該先洗手　否則易長痘痘

重看《龍貓》又有新體會！敲醒了我們的無憂童年及藏在心裡的純真

重看《龍貓》又有新體會！敲醒了我們的無憂童年及藏在心裡的純真

《美少女戰士》聯名ANNA SUI！天馬和聖杯變飾品　紫黑配色好神祕 爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜 Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審 40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買 Jennie裙子短到像「沒穿」炸出美腿　少時Tiffany「下身失蹤」對尬沒在怕 林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人 注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜　網哭：全都中了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面