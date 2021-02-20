星巴克50週年「湖水綠女神系列」駕到　連魚尾都好迷人藏家樂翻

▲星巴克推出50週年紀念系列。（圖／星巴克、皇家哥本哈根提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在牛年一開春，馬上奉上讓人少女心噴發的粉紅櫻花系列商品，今年適逢全球星巴克邁入50週年，緊接在2／23再開賣以品牌LOGO Siren女神為主題的紀念系列，表情柔和的女神以夢幻長髮跟魚尾微笑現身，皇冠與髮色上的金色線條呈現出帶點華麗的美感，大大的「50」字樣讓人收藏慾望直線上身，還加碼購物提袋、吊飾與隨行卡，想入手就要快！

▲50女神雙層馬克杯，售價850元。

▲50 Elma女神不鏽鋼杯，售價950元。

歡慶全球星巴克50週年，台灣也呼應全球，在2／23正式開賣50週年系列商品，以品牌精神象徵Siren女神為主角，自信而堅定的臉龐，陪伴星迷度過每個咖啡時光，相較於大家都熟悉的星巴克綠，50週年系列採用較為淡色的湖水綠做為主色，呈現更加輕盈柔和的效果。

▲50女神雙層玻璃杯，售價650元。

Siren女神與最初品牌棕色女海妖LOGO已經過多次轉化，本次的紀念款表情更為柔和，飄逸的長髮讓整體視覺更加夢幻，在皇冠、腮紅與髮間點綴著金色線條，帶出華麗的氛圍，特別的是本系列還在「女神魚尾」作文章，在馬克杯上勾勒出多層次的魚尾線條，也有另類的層疊美感。

▲50 Green女神不鏽鋼杯，售價950元（左）；50人魚魚尾玻璃杯，售價650元（右）。

在50年間的經營歷程中，星巴克更換了5次LOGO識別，然而從1987年開始，星巴克LOGO就已經定調為綠色，據悉原因是因為綠色給人自然、舒服與放鬆的感受，就如同業者希望消費者在星巴克裡體驗到的一樣。

▲50女神咖啡豆吊飾，售價300元（左）；50女神咖啡杯吊飾，售價350元（右）。

▲樂活輕巧收納提袋，售價450元。

頂級餐瓷品牌皇家哥本哈根，去年也推出2021年度紀念盤「冬日花園裡的鷦鷯」，以被視為吉祥知足的鷦鷯，捎來光明吉祥之兆的美好寓意之外，也能如同鷦鷯般在面對艱苦的大環境時，能攜手共助，一同走過，並準備好迎接雨過天晴，再度充滿希望與喜樂的2021年。

▲皇家哥本哈根2021年度紀念盤「冬日花園裡的鷦鷯」。

