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5個新手常犯的「化妝壞習慣」！臥蠶畫太大不可愛反變眼袋

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▲▼5個新手化妝常見錯誤。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想讓妝容更精緻，先改掉化妝壞習慣。（圖／翻攝IG@rimi_channel、＠hince_official）

編輯／Amanda　

雖然化妝是要依照每個人的臉型、五官做調整，沒有什麼一定標準公式，但有些錯誤行為卻一定會影響妝容質感好壞，像是以下5個新手常犯的化妝壞習慣，可能就是你底妝常常卡粉、厚重或是眉毛老是畫不好的原因，快來看看你中了幾個？

▲▼5個新手化妝常見錯誤。（圖／翻攝ＩＧ）

▲粉底液最好一區上完後再上下一區，以免干掉不好推開。（圖／翻攝IG@jnnn2）

1.粉底點塗全臉再拍開

不少人上粉底時，習慣將粉底液先點塗全臉後再用一一拍開或刷開，但這樣的做法很容易導致剛拍勻一區，其他地方的粉底已經干掉，難以拍開，或是點塗完後才發現粉底的用量過多，最後造成底妝結塊、局部厚重等問題。

除了水潤型的粉底液比較不會有這種問題，其他大部分粉底液都建議分區域來上，也就是先把嗯底億幾在手背或彩妝盤上，用手指或刷具均勻抹開後，只先塗抹上臉部一處，比如兩頰其中一側，待這處粉底均勻拍開後，再點塗到下一個區域，這樣可以避免粉底液太快收乾不好拍勻，就能減少粉痕、卡粉等情況發生。 

▲▼5個新手化妝常見錯誤。（圖／翻攝ＩＧ）

▲蜜粉來回塗刷容易蹭掉遮瑕和粉底。（圖／翻攝IG@3ce_official）

2.來回塗抹上蜜粉

臉上瑕疵比較多、需要遮瑕的人應該都有類似經驗，每次辛辛苦苦遮好所有瑕疵，一上蜜粉定妝卻把遮瑕「蹭」掉，瑕疵又露出來，根本白遮一場，這種狀況很大可能是因為上蜜粉的手法錯誤。

上蜜粉的正確手法，無論是用刷子還是粉撲，沾取蜜粉後先抖掉多餘蜜粉，再用輕輕點拍的方式上臉，這樣定好的妝不僅妝感薄透，也不會破壞遮瑕處，千萬不要用力來回塗刷或塗抹。

3.畫眼影前沒打底

畫眼影前不打底直接上色，很容易使得眼影暈染不均，或是完妝後容易卡粉、積線。

在畫眼影前一定要先為眼部做好定妝，或先用淺色的眼影在整個眼窩打底，這樣可以讓眼影更好暈染和更顯色，還有助於保持眼妝的乾淨，防止眼皮卡粉積線。

4.不修眉毛直接照畫

很多新手覺得眉毛很難畫，怎麼畫怎麼醜，其實是因為沒修好眉毛，不修眉毛就直接按照原有的眉毛輪廓來畫，很容易造成眉毛畫得太寬、眉毛過低或過高，甚至眉峰太挑或兩邊不對稱。

正確的方式是在畫眉毛前，先把眉型修出來，眉型修好後，畫起眉毛來就會簡單順手很多，跟著修好的眉毛畫就可以了。

5.臥蠶畫得太大

近年來很流行畫臥蠶，可以讓妝感看起來顯年輕，還有無辜可愛感，但有不少人臥蠶畫的過寬過大，不符合五官比例，不僅沒有顯嫩，反而變成有眼袋、沒精神。

想找臥蠶加深線條的最佳位置，可以先笑一下，眼睛略瞇的時候，眼睛下會有一道陰影，在這道陰影的上面畫線眼影，再用棉花棒暈開線條，最後用細緻珠光眼影或打亮填補於線條範圍內。 

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關鍵字：

美妝, 化妝, 技巧, 新手, NG, 錯誤, 壞習慣

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