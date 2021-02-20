fb ig video ETtoday search mobile

劉嘉玲出海穿Dior、拎愛馬仕包　巧遇章子怡被讚「不老傳奇」

>

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲出海裝扮依然講究，穿Dior 52,000元水手風毛線衫搭愛馬仕包。（圖／翻攝carinalau1208 IG，以下同）


記者陳雅韻／台北報導

在演藝圈佔有一席之地也經商有成的劉嘉玲，懂得享受人生與品味生活，大年初七乘船出海，不忘拎著貴婦必備的愛馬仕（Hermes）包，而服裝更應景，選穿Dior要價52,000元水手風的毛線衫，藍色橫紋衫上裝飾Dior Zodiac主題圖案，向創辦人Dior先生對占星術的熱愛致意。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲乘船出海，非常愜意。
 

除了名牌服裝與夢幻包加持，劉嘉玲出海仍不忘搭配珠寶，選擇寶格麗（BVLGARI）225,800元的Divas’ Dream鑽石耳環，此系列向代表羅馬精神的女神致敬，取卡拉浴場的扇形馬賽克弧線為造型，辨識度極高，而她所戴的18K白金款設計簡潔，下方扇形密鑲美鑽更出色。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲佩戴寶格麗Divas’Dream鑽石耳環，225,800元。
 

劉嘉玲一身時髦出遊，巧遇另一影壇巨星章子怡，讓她驚喜寫下「天涯海角也能相連」，只見章子怡穿喜氣紅黑色上衣配上一抹紅唇，氣色極好，讓網友大讚兩位女星是「天山童姥」，根本是不老傳奇。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲（左）出遊巧遇章子怡，讓網友大讚兩位女星根本是不老傳奇。

►林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人

►陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

劉嘉玲, 章子怡, Dior, 寶格麗, BVLGARI, Hermes, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

劉以豪肖想母子戴同條鑽石手鍊　戴不下變媽媽獨享

劉以豪肖想母子戴同條鑽石手鍊　戴不下變媽媽獨享

林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人

林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人

美副總統繼女轉戰名模界　頂招牌捲頭、文青眼鏡獻處女秀

美副總統繼女轉戰名模界　頂招牌捲頭、文青眼鏡獻處女秀

萬元石英錶來襲　天梭吹復古風、BULOVA飆精準 點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路　翻到錶背更霸氣 陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 貝克漢次子樂戴百萬「錶王」　網友嘆「有錢真好」 紐約第一名媛超怕土豪味　輕鬆駕馭百萬男錶、大珠寶只戴一件 過年最討厭長輩問這幾題　翻白眼心聲直接印在Swatch錶上 收藏家大方借千萬錶　金雕圓桌騎士錶齊聚飽眼福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面