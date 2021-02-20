劉嘉玲出海穿Dior、拎愛馬仕包　巧遇章子怡被讚「不老傳奇」

▲劉嘉玲出海裝扮依然講究，穿Dior 52,000元水手風毛線衫搭愛馬仕包。（圖／翻攝carinalau1208 IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

在演藝圈佔有一席之地也經商有成的劉嘉玲，懂得享受人生與品味生活，大年初七乘船出海，不忘拎著貴婦必備的愛馬仕（Hermes）包，而服裝更應景，選穿Dior要價52,000元水手風的毛線衫，藍色橫紋衫上裝飾Dior Zodiac主題圖案，向創辦人Dior先生對占星術的熱愛致意。

▲劉嘉玲乘船出海，非常愜意。



除了名牌服裝與夢幻包加持，劉嘉玲出海仍不忘搭配珠寶，選擇寶格麗（BVLGARI）225,800元的Divas’ Dream鑽石耳環，此系列向代表羅馬精神的女神致敬，取卡拉浴場的扇形馬賽克弧線為造型，辨識度極高，而她所戴的18K白金款設計簡潔，下方扇形密鑲美鑽更出色。

▲劉嘉玲佩戴寶格麗Divas’Dream鑽石耳環，225,800元。



劉嘉玲一身時髦出遊，巧遇另一影壇巨星章子怡，讓她驚喜寫下「天涯海角也能相連」，只見章子怡穿喜氣紅黑色上衣配上一抹紅唇，氣色極好，讓網友大讚兩位女星是「天山童姥」，根本是不老傳奇。

▲劉嘉玲（左）出遊巧遇章子怡，讓網友大讚兩位女星根本是不老傳奇。

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