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日本女生皮膚好的原因？網推5個原因，第2點真的有根據

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▲▼日本女生皮膚好　網推5個原因 。（圖／翻攝自IG）

▲日本女生肌膚好，近看毛孔都不明顯。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、yuuuuukko_，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有沒有發現日本女生絕大部分擁有好肌膚，除了因為空氣好、水質好以外，和她們的日常習慣密不可分，想要擁有日妞般吹彈可破的膚質，網推以下幾點可能，愛美女生請筆記。

▲▼ 日本女生皮膚好　網推5個原因 。（圖／Unsplash）

1.每天喝綠茶

日本人尤其愛喝茶，走進當地便利商店，一字排開全都是綠茶，從古至今，綠茶就和青春長壽密不可分，根據研究指出，綠茶抗氧化效果極佳，且更有抑制熱量吸收的效果，多喝不但養顏美容，而且還不容易發胖。

2.泡澡

和其他國家比起，日本女生相當愛泡澡，半身浴早就是居家美容的其中一環，我們都知道泡澡能消除疲勞，更能促進血液循環，幫助改善氣色。許多女生的暗沉和代謝不良大有關係，藉由泡澡來增加代謝機能，預防手腳冰冷，讓肌膚從到外亮起來！

▲▼日本女生皮膚好　網推5個原因 。（圖／翻攝自IG）

3.多吃發酵食品

日本料理中少不了味噌湯和納豆等發酵食品，這些發酵食品能增加體內好菌，增加免疫力更有美肌效果。日本料理口味清淡，每一天都有許多蔬菜，纖維量充足攝取能幫助穩定肌膚狀態。

4.重視細節保養

日本女生很早就接觸保養化妝品，細節 保養更是不放過，日本藥妝店有著許多新奇保養品和豐富的口服保養品來補足維生素，美白錠、膠原錠和美肌飲料更是多到眼花撩亂，讓人難以選擇。

5.偏好用乳霜

台灣女生總擔心乳霜黏膩，但日本女生無論一年四季都喜歡用乳霜，乳霜不僅能保濕，更能藉由塗抹乳霜時，由下往上、內向外的手法，將淋巴堆積的廢物向外排出，不僅能小臉，連膚色都會跟著提亮。

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關鍵字：

日本女生, 保養, 肌膚, 美肌

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