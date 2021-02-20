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早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：這3類肌膚清水就夠了

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▲▼早上洗臉不用洗面乳。（圖／翻攝IG）

▲清潔做得好是擁有好肌膚的關鍵。（圖／翻攝IG@aoihamada、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

應該不少人都有聽說過，早上洗臉可以只用清水不用洗面乳，這個說法到底對不對？知名皮膚科醫師廖苑利就表示，這是說法對的，其實對於中性肌、乾性肌或有異味性皮膚炎的人來說，早上不用洗面乳對於皮膚更有保護的功效，還能讓肌膚變得更好。

大家都很討厭肌膚出油，尤其是油性肌人，但廖醫師指出，其實肌膚分泌的油脂含有一個對肌膚很好的成分—維他命E，維他命E可以幫助抗氧化和抗老化，能讓肌膚變得比較健康，像是中乾性肌的人比油性肌的人更容易長皺紋，所以肌膚適當地出一點油其實是好事。

▲▼早上洗臉不用洗面乳。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師建議，若出油量不多早上用清水洗臉即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）

廖醫師更近一步表示，夜晚睡眠時分泌的油脂對肌膚是好的，因為家裡沒有室外那麼多的空氣污染和自由基，因此若是中性肌、乾性肌、或有異味性皮膚炎、敏感性皮炎的人，早上起來建議不用洗面乳，直接用清水洗臉即可，洗完用毛巾擦乾，讓皮膚留下一點天然的保護層；但如果起床時發現當天出油量較多，或是油痘肌膚的人，可以在油脂較多的局部像是T字部位用洗面乳就好，若全臉都很油，再全臉使用溫和洗面乳清洗。

▲▼早上洗臉不用洗面乳。（圖／翻攝IG）

▲一天至少要用一次洗面乳洗臉。（圖／翻攝IG@94_j.a）

但廖醫師也提醒，就算是很乾燥的乾性肌或敏感肌膚，一天也至少要用一次洗面乳洗臉，除了手上會有細菌，現在空氣污染也很厲害，空氣裡漂浮的懸浮粒子裡有一些自由基，也會對肌膚造成傷害，只是在洗面乳的選擇上，要注意挑選成分簡單、溫和的產品，溫和清潔避免增加肌膚負擔。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 清潔, 洗臉, 洗面乳, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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