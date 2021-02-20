吃飽飯就睡難怪小腹凸！4種類型「胖肚」的成因及改善法

▲先找到自己的「肥肚」原因，才能更好改善、瘦出纖細腰身。（圖／翻攝IG@kkmmmk）

編輯／Amanda

隨著生活作息、飲食習慣改變，加上缺乏運動，不少人都有「腰部肥胖」的問題，有些看起來很瘦的人也都有「胖肚子」，但你知道嗎？常聽到的水桶腰、啤酒肚或「小腹婆」等俗稱正好代表了不同種類型的腰部肥胖。想要成功減掉肥肚，先來了解你是以下4種不同類型肚子的哪一種！

1.水桶腰



肚子像是游泳圈，有一圈一圈肥肉，這類型人大多是全身偏胖、肉肉的體型，因有過多脂肪導致腰部過粗，主要成因就是飲食上常暴飲暴食，且喜歡大魚大肉、重口味食物，每天攝取過多的高熱量食物。

這類型肚腩的改善方法首先要從食物的選擇開始，盡量選擇低熱量、低脂肪的食物，注意飲食時間，別餓太久下一餐又隨意放肆吃，養成規律進食時間，吃飯時細嚼慢嚥，讓用餐時間拉長，更容易有飽腹感，也能避免吃下過量食物。此外，要多做運動，尤其減脂效果好的有氧運動，像是跑步、跳繩或游泳，每週定期做，讓減脂效果更好。

▲久坐不動或吃完飯就坐下、睡覺容易有小腹。（圖／翻攝IG@midoricoo）



2.小腹肚



小腹肚的表現，可能身體不胖、甚至是比較苗條的，上腹部平坦，但下腹部凸起，有小肚腩。這類型肚子主要原因是常久坐不動，常吃完飯就睡覺，水喝太少，代謝率也比較慢。

想改善這類型小肚肚，要從改掉壞習慣開始，平常要多喝水，不要感覺口很渴才喝，每天至少喝1500cc以上，且可多吃像是新鮮蔬果、燕麥、蕎麥等富含膳食纖維的食物。平常要有注意多起來動一動，工作期間也看固定一段時間起來走動一下，吃完飯可先站立或散步半小時，不要立即坐下或睡覺。

3.浮腫肚



通常在白天時腹部較平，隨著時間推移，越到晚上肚子越凸，甚至腹部下方會有脹氣現象，這類型的肚子大多是因平時飲食習慣不良、食物過敏或有便秘問題的人。

想改善這類型肚腩，首先可先找到自己的過敏食源，常見的像是酵母、麩質、加工乳製品等，盡量避免攝取，且可多吃些新鮮蔬果、肉類和魚類等原形食物，晚餐盡量減少一點食物。另外，每天抽時間做一點小運動，像是仰臥起坐、慢跑、走路等。

4.啤酒肚

啤酒肚通常是胸部以下到大腿根部，由於脂肪的大量囤積造成的過度肥胖，主要成因就是缺乏運動，且喜歡吃甜食、加工食品、高熱量食物，還常飲酒過量。

改善方法首先先盡量減少飲酒次數和飲酒量，少吃高熱量食物和甜品、加工食品，多吃蔬菜、瘦肉，盡量選擇健康烹調方式的食物，且可改為少量多餐，讓胃口慢慢縮小。除了飲食上的改變，也要養成運動習慣，不只是做有氧運動，日常上下班或閒暇之餘也可以多走路幫助消耗熱量。

►減肥最怕復胖！避免體重反彈的5個小秘訣 少吃一餐反而不好



►擊退凸小腹和口臭！改善「排便不順」6大方法 喝溫水很有感



►做好6件事讓你偷偷變美又變瘦！第1項連楊冪、Angelababy都在做