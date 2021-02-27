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Cos《美少女戰士》不用花錢租衣服　換上吊帶長褲秒變身水手火星

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編輯／ChiNg　圖／翻攝自IG＠celestialyouth

經典動畫《美少女戰士》近期推出電影劇場版再度引起熱議，帶著粉絲一同回味夢幻繽紛的童年回憶，這十位美如仙的戰士可說是女孩們的兒時偶像，但是國外一位叫做Alex的男孩顛覆大家以往的認知，喜愛追求復古風穿搭的他將自己變身成美少女戰士，融合了各種靈感、創意以及穿衣品味於網上掀起一陣騷動。

水手火星：白T、粉色吊帶長褲、深色腰帶、藍綠色襪子、白鞋

誰說玩Cosplay就一定要花大錢租衣服？打開你的衣櫃馬上省下所有的治裝費，拿出塵封已久的吊帶長褲繫上腰帶後腰身瞬間跑出來、身材比例超好，反摺的褲管讓復古味大增，藍綠色長襪搭白鞋還顯得十分俏皮可愛。

▲▼美少女戰士Cosplay。（圖／翻攝自IG@celestialyouth）

水手火星：亮橘色短袖、深色短褲、白色腰帶

大家一定都有幾件顏色超高調的衣服藏在衣櫃很久不敢拿出來穿，是時候讓它們露面了，簡單的亮橘色短袖配上深色短褲就完成一個極簡單的好看穿搭，若想更有年代感一點可以把褲管稍微捲起來，整體又是另一種不同的感覺。

▲▼美少女戰士Cosplay。（圖／翻攝自IG@celestialyouth）

水手木星：藍綠色長袖上衣、淺棕色直筒褲、腰帶、白鞋

同樣選以醒目的藍綠色長袖上衣搭淺棕色直筒褲，簡單繫上咖啡色皮帶後整體穿搭就超有味道，視覺效果高又顯瘦。

▲▼美少女戰士Cosplay。（圖／翻攝自IG@celestialyouth）

水手金星：短版丹寧外套、紅色襯衫、棕色短褲

想成為水手金星再也不是難事，只需要一件紅色襯衫及棕色短褲，再披上短版丹寧外套讓時尚感大增，無論天氣冷熱都適合的穿搭，再加上粉紅色領巾的話那你就是水手金星本人。

▲▼美少女戰士Cosplay。（圖／翻攝自IG@celestialyouth）

除了夢幻的《美少女戰士》以外，美國女孩Leslie Kay也用穿搭表達出自己對迪士尼的熱愛，變身喜愛的卡通人物用日常服裝就行，只要配色正確就可以簡單的運用衣櫃裡現有的衣服完成，既經濟又實惠。

白雪公主是大家共同的童年回憶，你只需要一件藍色短袖上衣以及黃色長裙最後繫上紅色腰帶，瞬間你也可以成為最甜美的白雪公主，若想要更逼真的話可以再加上紅色披肩及紅色髮帶，出門之前去廚房偷一顆蘋果就大功告成囉。

或像《腦筋急轉彎》裡的憂憂，只要一件水藍色針織衫加牛仔褲就能搭出，若是要100%神還原，也能染上亮藍髮色加圓框眼鏡，走在路上肯定讓人眼睛為之一亮。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

穿搭, 美少女戰士, cosplay, 鬼滅之刃

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