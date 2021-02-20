GUCCI賈姬包、1955全換上「花花」裝　Converse帆布鞋開滿山茶花超夢幻

▲GUCCI帶來一系列花花單品，Converse 也推出了繡球花、山茶花帆布鞋。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

春夏是百花盛開的時節，繽紛花朵的魅力，女孩子們尤其招架不住，GUCCI便於近日宣布帶來一系列「花花」單品，於去年登場的Epilogue秀上首次亮相，將服裝融入美國設計師Ken Scott的經典花卉印花，就連廣受熱愛的賈姬包、經典1955包款、鞋款也全都換上「花花」新裝；轉眼看到運動品牌Converse也趁著新春之際，將繡球花、山茶花造型運用於招牌Chuck 70鞋款，粉嫩花卉的點綴讓普通的帆布鞋變得超夢幻，令人好心動。

▲GUCCI將美國設計師Ken Scott 的經典花卉印花運用於Epilogue系列單品中。



GUCCI的Epilogue系列中，囊括了與Ken Scott合作的子系列，Ken Scott被譽為「時尚的園丁」，活躍於60、70年代的米蘭，以色彩繽紛的花卉設計聞名，他最擅長使用牡丹、玫瑰、罌粟、向日葵等美麗花朵的形象。

這回GUCCI從Ken Scott基金會所保存的豐富檔案庫中，汲取Ken Scott所設計的經典圖案、明艷的花卉印花，挹注於Epilogue男女服裝與配件上，在新釋出的形象廣告中可以看到，包括大衣、T恤、裙裝、手袋、鞋款、帽子⋯⋯等單品，全都覆蓋上Ken Scott 70年代風格的印花，用繽紛衝突感營造滿滿生命力。

▲包括受歡迎的賈姬包、1955系列手袋、馬銜扣拖鞋鞋款、帽款⋯⋯全都換上花花新裝。



不只有GUCCI想用百花的朝氣來迎新春，轉眼看到另一運動品牌Converse，也將其招牌的Chuck 70帆布鞋換上花花裝，在鞋面上開滿了繡球花與山茶花。

高筒Chuck 70 鞋款，以白色基本款為基底，採用了鮮黃色、粉色與粉紫色的繡球印花圖案，並於鞋側點綴立體的紫色小花朵，就連鞋帶孔上也用了花瓣圍繞，小細節讓女孩們不禁心花怒放。

▲Converse 高筒Chuck 70繡球花款。



而低筒的款式則是同樣以白色為底色，於鞋面上印滿粉嫩紫色的山茶花，外加用白色線條勾勒出花朵圖案的電繡細節，營造出夢幻的視覺效果。

▲Converse低筒Chuck 70山茶花款。



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