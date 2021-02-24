食物也可以這樣玩？壽司時鐘看了好餓、寶寶包在大白菜裡莫名療癒

編輯／ChiNg

小時候在飯桌上大人都會說不要玩食物，長大後創意告訴你食物也可以這樣玩！日本的新奇鬼點子永遠不會讓我們失望，時常推出許多令人意想不到的特色商品讓人看了超級佩服，小編特蒐四款由食物變身而成的實用日常品，帶大家看看食物原來可以這樣玩。

＃高級壽司時鐘

日本的經典料理壽司深受許多人喜愛，無論是居酒屋還是單點壽司店都能看到琳瑯滿目的各種口味壽司，日本品牌北村樣品抓緊商機打造這款高級壽司時鐘，整體鐘面和風味飄香超有日式風格，1到12的時間刻度也分別使用各式各樣的壽司來代替，像是人氣必吃的蝦壽司、鮪魚壽司、玉子燒或是高級食材代表海膽壽司應有盡有，讓人看了好餓，這個時鐘根本是提醒要記得吃飯的吧。

▲壽司時鐘。（圖／翻攝自otakei.otakuma.net，下同。）

整個時鐘看起來像個大餐盤，每個壽司看起來都超逼真，無論是光澤還是顏色的搭配都讓人讚嘆做工實在是非常精緻，真是難以接受這是假的不能吃......

＃大白菜寶寶包巾

日本獵奇網站KAKAMU推出這款大白菜寶寶包巾直接把寶寶當作菜心來呵護，整個把可愛的寶寶給包起來，露出一顆頭呼呼大睡的模樣讓人看得心都融化了；主題色採以白與綠的搭配，這顆寶寶菜絕對天然無毒、超健康。看起來超逼真就像是一顆真的蔬菜，實在是非常吸睛。

▲大白菜寶寶包巾。（圖／翻攝自supermarketkakamu.jp，下同）

療癒指數破表的大白菜寶寶包巾目前官網尚未釋出任何販售消息，若想手刀購入這麼有創意的商品請繼續鎖定官網最新消息，千萬不要錯過。

＃迪士尼烤吐司機USB

最懂粉絲心的日本迪士尼也來湊一腳，將無論是上班族或是學生都會用到的USB做成了超Q的烤吐司機造型，全系列各有兩款米奇和維尼的樣式可以選購，前者以復古造型的米奇打造而成，加上米奇大大的笑臉以及顏色的搭配每一款都好燒，而維尼款則是夢幻櫻花粉色調，最吸睛的絕對是上方插孔部分的蜂蜜吐司外觀，看起來美味可口甜進心裡。

▲ 米奇烤吐司USB。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

懶洋洋的維尼一登場馬上俘獲所有人的心，加上粉紅色背景及浪漫櫻花花瓣來點綴，另一款則是直接把整個烤吐司機做成了蜂蜜吐司造型，甜膩美味的蜂蜜溢出來還有維尼的圖樣與字樣，兩款讓人看了都好想擁有。

＃三洋維士比悠遊卡

「三洋維士比～福氣啦」光看到這個瓶身彷彿就能聽到這句家喻戶曉的廣告台詞，台灣悠遊卡公司的創意不輸給日本，推出這款三洋維士比3D造型的悠遊卡，以經典的深色瓶身搭配維士比字樣來包裝，整個看起來就像是真的，一瓶袖珍版維士比在手實在是太療癒，最厲害的是逼卡的瞬間還會發出聲音直接幫周圍的人一起複習經典廣告台詞，絕對讓你成為全場焦點。

▲維士比悠遊卡。（圖／翻攝自臉書＠easycard.tw，下同）

無論是瓶蓋還是瓶身外包裝都像真的一樣，這款造型悠遊卡做工超級細緻，目前已於全台開放預購，喜歡的人趕快手刀搶購吧。

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