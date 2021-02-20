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小瓢蟲變身卡哇伊手鍊　梵克雅寶幸運符碼迎春

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▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶推出Lucky Spring系列珠寶，可愛小瓢蟲入列。（圖／梵克雅寶提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

春臨大地，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以全新珠寶系列Lucky Spring迎接生意盎然的春天，特別邀小瓢蟲入列，捕捉牠於花葉間飛舞的意象，6款新作中最入門為單隻小瓢蟲手鍊，一款是收起翅膀的含翅設計，另一條手鍊則描繪其展翅模樣，可愛極了。

▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lucky Spring手鍊5枚綴飾款（左）148,000元，模特兒戴展翅瓢蟲手鍊85,500元。

▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring 15枚綴飾長項鍊，505,000元，59,800元起。

梵克雅寶Lucky Spring系列以玫瑰金搭配珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙材質的花葉與小瓢蟲，每一枚綴飾均由金珠溝邊展現品牌經典特色。新款手鍊除了單隻瓢蟲樣式，另有結合鈴蘭、梅花、葉片等5枚綴飾的手鍊，而長項鍊則點綴多達15枚綴飾，若偏愛極簡設計，珍珠母貝的梅花耳環、長形的胸針是優雅之選。

▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lucky Spring胸針（左）213,000元，梅花造型耳環128,000元。
 

高級珠寶對於春天意象也多所著墨，女星張榕容日前出席《複身犯》電影發佈會，即選戴De Beers靈感源自大馬士革玫瑰的Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環，混合包鑲、爪鑲和密釘鑲嵌將不同切割的鑽石鑲嵌於手環上，生動展現花朵纏繞於長莖之上；另一只Monarch Butterfly鑽戒也運用多種不同切割鑽石，詮釋蝴蝶的美態，是一款視覺效果強烈的雞尾酒戒。

▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）

▲張榕容日前佩戴De Beers春天意象的鑽石珠寶出席《複身犯》電影發佈會。（圖／De Beers提供，以下同）
▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）▲▼ VCA & De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環（左）2,180,000元，Monarch Butterfly白鑽戒指1,185,000元。

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, De Beers

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