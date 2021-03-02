「身上有2種名牌LOGO」代表你老了　30歲變40歲的「顯老穿法」你中幾個？

▲有幾種穿搭常常顯老，你是否不自覺？（圖／pexels、pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

現代人好保養，許多人從臉上看不出真實年齡，但即便看起來年輕，「品味」與「穿著」的觀念可不一定，許多人即便看起來很青春，「顯老」的穿著還是無法讓自己加分，甚至只有30歲卻穿成4字頭，硬生生變成同學阿姨，幾個重點可以看出你穿著是否很老派。

偏好整套的衣服（連身裝除外）

除了連身洋裝或連身褲之外，大部分偏好上身或下著，布料都相同的款式，看起來很有一體性沒錯，但也顯示你穿搭弱。

常穿從頭到腳的Oversize

是的，大尺寸在近年確實是一種風潮，但要加入「對比」的效果，像是在某些部位，要適時的露出纖細的身形，才不致於讓人覺得你是在遮掩發胖（或真的胖）。

總是去成熟專櫃買衣

代表你本身就偏好較為熟齡的服飾，這樣的情況可能有兩種原因，就是較成熟的服裝與花色帶給你安全感，亦或是你太少接觸符合潮流的穿搭，不妨多參考網路街拍或服飾搭配網站的圖片。

總是搭配一整套的首飾

耳環要與手鐲一樣都是紅寶石，總是只帶著同樣材質的配件出門，如玉石、黃金等等。配件其實跟服飾相比是更好搭配、能更玩出新意的選擇，可以大膽搭配試試看。

喜好濃濃的香水

或許香水確實是女人味的要件之一，但過濃的氣味實在不會加分，只會大量的灑在身上，讓人覺得你很偷懶，身上只有香香香是沒有任何吸引力的。

身上常常出現2種以上的名牌LOGO

把自己穿的像暴發戶只能證明你有財力可以負擔這些，從來不代表你有「品味」，試著駕馭這些昂貴的品牌單品，而不是被它們奴役。