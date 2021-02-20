「小蜘蛛」登大人！湯姆霍蘭德脫下西裝炸出肌肉　Man味太性感

記者王則絲／台北報導

英國演員「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）因出演漫威宇宙的「蜘蛛人」角色而紅遍全球，電影中年輕帥氣的男孩模樣擄獲不少少女心，但是現在24歲的湯姆霍蘭德已經褪去稚嫩氣息，日前登上雜誌《Esquire》3月號封面人物，穿上合身西裝展現紳士風範，下秒脫去外衣僅剩一件黑色坦克背心，精壯的手臂肌肉與胸肌乍現，從可愛男孩晉升為性感男人，Man味爆棚。

以飾演蜘蛛人走紅的湯姆霍蘭德，是在《復仇者聯盟》中最年輕的英雄，戲內戲外都是洋溢青春的少年，過去曾因為經常不小心劇透而登上熱搜，可愛的個性受到民眾喜愛。雖然近期暫時沒有關於「蜘蛛人」的新作品，但是湯姆霍蘭德可沒有閒著，主演新電影《噪反》、《迷途之心Cherry》都即將上映，今年夏天還有改編自遊戲的電影《秘境探險》將釋出。

隨著新作品即將上檔，湯姆霍蘭德也在此時登上了雜誌，只見他穿上一身PRADA的合身黑西裝，包裹著精瘦身材，兩手扣扣子、微皺眉的神情讓眼神顯得魅惑。下一秒則脫下了西裝，僅穿一件黑色坦克背心出鏡，將湯姆霍蘭德近期鍛鍊的肌肉完全顯露，手臂肌肉線條還有微微展現的胸肌，能發現與以往頗有差距，讓粉絲們看得眼睛直冒愛心，紛紛刷起留言：「So Hot」、「湯姆！真是個男人」、「你是真實的嗎？」、「怎麼可以可愛又性感。」

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