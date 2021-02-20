fb ig video ETtoday search mobile

「小蜘蛛」登大人！湯姆霍蘭德脫下西裝炸出肌肉　Man味太性感

>

記者王則絲／台北報導

英國演員「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）因出演漫威宇宙的「蜘蛛人」角色而紅遍全球，電影中年輕帥氣的男孩模樣擄獲不少少女心，但是現在24歲的湯姆霍蘭德已經褪去稚嫩氣息，日前登上雜誌《Esquire》3月號封面人物，穿上合身西裝展現紳士風範，下秒脫去外衣僅剩一件黑色坦克背心，精壯的手臂肌肉與胸肌乍現，從可愛男孩晉升為性感男人，Man味爆棚。

以飾演蜘蛛人走紅的湯姆霍蘭德，是在《復仇者聯盟》中最年輕的英雄，戲內戲外都是洋溢青春的少年，過去曾因為經常不小心劇透而登上熱搜，可愛的個性受到民眾喜愛。雖然近期暫時沒有關於「蜘蛛人」的新作品，但是湯姆霍蘭德可沒有閒著，主演新電影《噪反》、《迷途之心Cherry》都即將上映，今年夏天還有改編自遊戲的電影《秘境探險》將釋出。

隨著新作品即將上檔，湯姆霍蘭德也在此時登上了雜誌，只見他穿上一身PRADA的合身黑西裝，包裹著精瘦身材，兩手扣扣子、微皺眉的神情讓眼神顯得魅惑。下一秒則脫下了西裝，僅穿一件黑色坦克背心出鏡，將湯姆霍蘭德近期鍛鍊的肌肉完全顯露，手臂肌肉線條還有微微展現的胸肌，能發現與以往頗有差距，讓粉絲們看得眼睛直冒愛心，紛紛刷起留言：「So Hot」、「湯姆！真是個男人」、「你是真實的嗎？」、「怎麼可以可愛又性感。」

►秀智真的瘦很多！驚現性感大腿縫、水蛇腰S曲線　網全被美呆

►玄彬認愛後越來越壯！穿背心、舉啞鈴手臂「爆肌」超養眼

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

Tom Holland, 湯姆霍蘭德

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

談起戀愛能甜死人的4大星座！雙魚浪漫達人、Top 1讓人想不到

談起戀愛能甜死人的4大星座！雙魚浪漫達人、Top 1讓人想不到

超便宜的「舒潔衛生紙」在這！每包不到12元　加了蠶絲蛋白更柔軟

超便宜的「舒潔衛生紙」在這！每包不到12元　加了蠶絲蛋白更柔軟

爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜

爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜

洗臉11大誤區！9成女孩都做錯：洗臉應該先洗手　否則易長痘痘 40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買 Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審 林俊傑穿20萬LV、Gucci新衣過年　勞力士古董「黑水鬼」更誘人 Jennie裙子短到像「沒穿」炸出美腿　少時Tiffany「下身失蹤」對尬沒在怕 陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 《美少女戰士》聯名ANNA SUI！天馬和聖杯變飾品　紫黑配色好神祕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面