穿著跟別人差太多　「顯性穿搭」讓你沒朋友、職場恐吃鱉

▲呈現個人風格與品味不一定要很外顯，考慮周遭的人也很重要。（圖／pexels、unsplash，以下同）

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雖然現代社會鼓勵個人表現自我，然而仍然很多職場情況是需要團隊合作的，如果你身處「有同事」的職業，是正常上班族，適時地融入群體是必要的，職場上的穿著分為「顯性」與「隱性」，兩種風格都沒有問題，但相較於顯性，隱性是最安全、也較不會給旁人壓力的選擇，事實上也不一定要犧牲自己的品味。

注重自己的外表儀容是件好事，但假設有一個每天都打扮非常豔麗、穿著與其他人差太多的同事，即使有本事艷冠群芳，事實上其他同事也不想跟他一起出現（誰想做暗淡的那一位？）穿得太過引人注目，即便同事沒說什麼，在心理上確實容易引人反感，甚至主管也有可能會有被威脅的感覺。

「穿得比別人好」這件事，分成顯性與隱性兩種，顯性大家都能理解，全身名牌LOGO耀眼突出，但不見得討到好處，反而常會給人距離感、暴發戶或沒格調的感覺，有時候可能還會讓人認為「虛有其表」、「你也沒多厲害」的反效果。

相對的隱性穿法，則更容易展現出高人一等的品味，抱持著「內行人才看得懂」、「不給旁人造成太大壓力」的態度，傲氣與體貼並行是較受歡迎的，也不會有太大的距離感。

隱性穿法有一些大原則，首先就是要有基本的基準，穿名牌誰都可以，只要負擔得起，選擇單品很重要，先找出適合自己風格與身材的服裝跟樣式，大致上的質感跟你所要呈現的職位等級差不多後，再使用低調單品搭配出屬於自己的品味。

切記身上LOGO不要太多，以職場與生活周邊其他人的穿著為依據，若不知道出席場合適合的一著，就採取「寧願隨意但不隨便，也不要過於隆重」的原則進行即可，才不會讓旁人感到壓力，而這種貼心做法也能縮短距離感，讓朋友、同事與長官壓力不要這麼大。