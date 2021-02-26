《鬼滅之刃》造型和菓子美得浮誇　超逼真巨大蟑螂蛋糕你敢吃嗎？

編輯／ChiNg

創意跟幽默感是生活必備的元素，當它們被運用到食物上更是引人注目，日本有許多民間職人經常在網上分享讓人大吃一驚的奪目作品，近期推特上就出現兩位推主分別PO出了超吸睛的食物作品引起熱議，另外小編再特蒐兩款挑戰你食慾的造型蛋糕讓大家一次看個夠。

＃《鬼滅之刃》和菓子之呼吸

日本的特色甜點和菓子是小巧可愛的糕點，許多店家經常與卡通聯名推出超萌Q的造型款，這位推主「和菓子職人三堀純一」以近期熱門的動漫《鬼滅之刃》為主題打造九款極具和風味的造型和菓子，每一款做工都非常細緻且浮誇，美到讓人怎麼捨得吃它。

▲《鬼滅之刃》造型和菓子。（圖／翻攝自推特＠c9z_mj，下同）

無論是竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸還是嘴平伊之助各個角色應有盡有，就連禰豆子的竹筒也貼心的做出來，簡直就是神還原所有的劇中人物，網友紛紛笑稱「這是和菓子之呼吸！」每一款都是以角色的經典圖樣或特色為主題去設計，其中主角炭治郎款更是吸睛，將他的經典代表日輪以花朵的樣式去呈現，中間包裹的就是他的標誌「市松羽織」整顆和菓子根本就是他本人，讓你邊吃邊回味劇情內容。

＃吉卜力甜點盒

這位同樣是來自日本推主親手製作的吉卜力主題系列甜點盒，將《龍貓》、《神隱少女》等經典巨作做成了點心送給老公，手巧到讓人難以置信竟然是自己DIY！一個個大、中、小龍貓造型的餅乾、灰塵精靈口味的巧克力或是無臉男樣式的馬卡龍都有，不說真的會以為是吉卜力周邊商品店又推出的新款，讓許多網友紛紛敲碗想入手。

▲吉卜力甜點盒。（圖／翻攝自推特＠chiii_ida06）

這位推主表示自己平時休閒時間就喜愛嘗試DIY甜點，而這次則是參考Instagram作家「Megumi」的作品而有的靈感，上面分享了許多超高顏值甜點，無論是餅乾、可麗露還是蛋糕各種造型都有，讓人再一次佩服實在是巧奪天工。

＃東坡肉蛋糕

這家來自台中的手作蛋糕店稱「把情感化作蛋糕來傳遞就是我存在的意義」，推出了許多浮誇無比的造型蛋糕，平常在派對上能吃到的各種卡通造型蛋糕、網美風酒瓶蛋糕都能在這裡看到，這次則是做出這款阿嬤的代表作「肥滋滋東坡肉造型蛋糕」讓不愛吃甜食的長輩也一秒愛上，無論是蛋糕體本身還是上面裝飾用的東坡肉綁繩都超逼真，最上層的淋醬看起來就像是東坡肉油滋滋的精華，光看就想來碗白飯配。

＃蟑螂蛋糕

台灣人的創意也是不容小覷的……這應該是專為減肥的人製作的蛋糕，看到這款蟑螂蛋糕誰還能有食慾？無論是脆脆的外殼還是細細彎彎的觸鬚都逼真的做出來，超大一隻蟑螂可能連拖鞋也會怕，還有六隻毛毛的腳讓人看了頭皮直接發麻，不知道壽星一刀切下去會不會噴出滿天的蟑螂卵……吃這個蟑螂蛋糕需要先跟梁靜茹借足了勇氣才行。

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