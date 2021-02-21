奧斯塔羅12星座一周運勢0222-0228　單身金牛桃花開、巨蟹有小錢入庫

20210222-0228奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：巨蟹座事業運最旺！對於成功的渴望提升，讓自己在工作或學業上也更懂得規劃自己並且穩穩的達成自己的目標，這樣的狀況對於業務性質的朋友或是受雇於人的朋友都是好消息喔。

TOP2：金牛座愛情運最旺！彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

TOP3：獅子座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

本周需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

2.摩羯座愛情運需要留意：雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.雙魚座金錢運需要留意：金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊座的朋友轉入思考的一周，比較著重在思考方面，原因來自手邊的事情開始變得繁雜，讓自身的行動力因此開始下降了。

愛情運勢★★★

對於目前的愛情稍微的冷卻，兩人對於這段愛情出現想法上的出入，讓某一方在下周感覺到些許的壓力。

事業運勢★★★

不少阻礙存在，讓目前的事情無法有效的去做且過度思緒計畫也讓你在工作上無法放心去做。

金錢運勢★★

下周正偏財運不佳，可能會有多餘的支出讓你感到壓力，所以要下周要注意自己的理財狀況。

金牛座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿金牛朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多。



愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★

出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握！自有公司的朋友下周業務及訂單也有增加的狀況。

金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

雙子座



整體運勢★★★

下周雙子的朋友面對人事物的熱情會消退許多且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力許多。

愛情運勢★★★

下周雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★

下周事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

下周偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時地考慮可以但考慮太久有時可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

巨蟹座



整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友則顯得踏實許多，處理事情起來穩扎穩打，做事也認真許多，讓周遭朋友都對你讚譽有加，要好好的把握。

愛情運勢★★★★★

對於未來感情的規劃清楚許多，除此之外也願意給另一半更真實的承諾，積極的態度將讓你的另一半對你安心許多，更願意和你在愛情中打拼。

事業運勢★★★★★

對於成功的渴望提升，讓自己在工作或學業上也更懂得規劃自己並且穩穩的達成自己的目標，這樣的狀況對於業務性質的朋友或是受雇於人的朋友都是好消息喔。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，在本業上多加投入可得到許多金錢上的回報，而在偏財運方面可以小試手氣，或許會有小錢入庫。

獅子座



整體運勢★★★★★

獅子座的朋友下周將是個思緒清晰快速的一周，自我管理相當良好的一周，也因為如此下周的你在面對人事物及狀況時，會有效且相當快速的解決許多問題。

愛情運勢★★★★

下周面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下周在愛情中你將扮演主導的角色。

事業運勢★★★★

清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下周的事業上，也因為如此讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

處女座



整體運勢★★★★

下周處女朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，下周心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周。

愛情運勢★★★★

下周雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感而做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

事業運勢★★★★★

自我認同度提高，在面對手邊工作時將有良好開始，面對工作時的思考能力及思緒也清晰許多，而如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，但奧斯提醒你下周善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財。

天秤座



整體運勢★★

天秤朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生，影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去。



事業運勢★★★

事業方面對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

天蠍座



整體運勢★★★★

天蠍朋友下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼的好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業運勢★★★★

事業方面有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★★

有支出過多的可能性，要注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，讓整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

下周在學事業將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

摩羯座



整體運勢★★

下周摩羯朋友需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力，可別累出病來。

金錢運勢★★★

對於金錢的需求度變高，延伸許多投資想法，建議別盲目投資。

水瓶座



整體運勢★★★

下周水瓶朋友過往的回憶或者想法重新的浮現在目前的生活當中，讓自己在面對事情或處理事情時，又受到過去想法的影響，導致自己感到些許的無力。

愛情運勢★★★★

下周開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，在下周願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業運勢★★★

在事業方面過往異動的想法或漂浮不定職場想法也都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望在下周提升許多。

金錢運勢★★★

金錢運勢平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來，奧斯建議守成就好。

雙魚座



整體運勢★★

下周雙魚朋友則顯得束縛許多，許多事做起來的不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己所導致的。

愛情運勢★★★

面對目前的感情感覺到些許的不情願，對方或是你有一方給了對方些許的壓力，將對方抓得太緊，原因來自不安全感的增加，下周要多給另一半一點空間。

事業運勢★★

面對目前的事業都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退在學事業方面顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★

金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

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