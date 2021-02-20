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周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王

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▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝jaychou IG）

▲周杰倫在尚．米榭．巴斯奇亞《無題》（橘色運動人像）畫前留影，此幅畫於2018年以逾2.6億元台幣拍出。（圖／翻攝jaychou IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

天王周杰倫熱愛藝術品，於IG分享在美國已故藝術家尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）畫作前留影的照片，寫下「忠實粉絲」四字，引起林俊傑、潘瑋柏等一票星友響應，因為此幅畫身價非凡，2018年由國際拍賣行佳士得以超過2.6億元台幣拍出，網友哀號買不起名畫，大概只能穿周杰倫身上那件巴斯奇亞上衣。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝jaychou IG）

▲周杰倫曾po出兒子手擺背後乖乖看尚．米榭．巴斯奇亞作品的影片。（圖／翻攝jaychou IG）

1960年生於紐約的巴斯奇亞，母親為波多黎各人，父親來自海地，1978年起他開始以塗鴉簽名「SAMO」在曼哈頓下城區進行街頭塗鴉，他擅長擷取西方歷史題材，在作品中探討美國黑人社群與其他邊緣化群眾，22歲時作品便入選惠特尼雙年展，成為在大型國際當代藝術展中，代表美國參展的最年輕藝術家，但他在事業如日中天之際染上毒癮，27歲那年不幸因服藥過量過世。

▲▼ 巴斯奇亞 。（圖／公關照）

▲佳士得3月23日將在香港晚間拍賣專場呈獻巴斯奇亞1982年作品《戰士》，起標價約8.6億元起。（圖／佳士得提供）

今日巴斯奇亞的作品深受推崇，周杰倫與老婆昆凌都是粉絲，連兒女都耳濡目染，他曾分享小兒子乖乖手擺背後，欣賞巴斯奇亞作品的可愛影片。近期佳士得宣布3月23日將在香港晚間拍賣專場呈獻巴斯奇亞1982年作品《戰士》，起標價約8億6458萬元起，預估將成為亞洲拍賣史上估價最高的西方藝術品。

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關鍵字：

周杰倫, 佳士得, 巴斯奇亞

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