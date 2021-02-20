老花磁磚、圓仔花印花好可愛　讓妳戴口罩也能美出新天際

記者李薇／台北報導

口罩品牌親親最近又與台灣設計品牌印花樂合作，以台灣原創印花布料躍身成為口罩印花，推出6款充滿台灣風味的口罩單品，其中，一款「老磁磚款」以台灣老宅牆上的馬賽克拼貼磁磚作為設計，運用多種形狀和色彩，淡雅黃綠的顏色，充滿懷舊的記憶。

▲親親推出台灣印花設計款。（圖／品牌提供）



不只是老磁磚款，「早餐店款」出自台灣的早餐文化為靈感，有著豐盛中西早點的場景，讓人感到親切又喜歡，很適合送給國外的朋友；還有在路邊、田野間，就能發現艷麗的色彩，一顆顆小星球的「圓仔花」也設計成口罩，紅色、粉色穿插的印花圖案，淡粉紅的圓仔花花田是春天的色調，展現出專屬於台灣的風格。

▲老花瓷磚的設計相當漂亮。（圖／品牌提供）



口罩品牌「一心一罩」也攜手家樂福獨家販售「鑽豹」紅包口罩禮盒，巧思設計又應景，」除了擁有全台領先的印刷定位技術之外，更研發出超親膚類蠶絲的絲柔醫療口罩，戴起來親膚柔滑又舒適，很適合每天使用，也是雙鋼印醫療口罩，符合CNS 14774國家標準、通過美國FDA、歐盟CE檢測標準。

▲一心一罩的賺爆口罩系列。（圖／品牌提供）



寶雅也在日前推出極光款醫療平面口罩，設計上選用不同色彩渲染搭配，在材質也講究的選擇親膚性纖維，並以三層防護工法製作，彩色口罩的印刷原料則堅持選用通過認證的原料製作，除了基本的雙鋼印外，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，共推出共9款豐富色選可供選擇。

▲寶雅的漸層口罩。（圖／品牌提供）



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