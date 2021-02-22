5大「毛孔吸塵器」把粉刺通通吸出來！臉再也不會凹凸不平

記者李薇／綜合報導

台灣天氣潮濕炎熱，即使是秋冬，臉部肌膚油脂分泌還是旺盛，容易造成髒汙、多餘的油脂、老廢角質堆積於毛孔深處。此時可以加強肌膚深度清潔，藉由泥狀面膜敷於肌膚表面形成暫時密封的狀態，使肌膚底層溫度略微升高，協助毛孔打開，避免因為毛孔阻塞造成臉色暗沉、粉刺與痘痘等困擾，乾淨暢通的毛孔更可以提升後續保養品吸收力，打造乾淨透亮的膚質。

肌膚深呼吸5步驟：

1. 使用面膜前，先為肌膚深層清潔及去角質，並搭配使用蒸臉器或熱毛巾熱敷片刻(約1至2分鐘)，或趁著洗澡時使用，藉由熱蒸氣使毛孔張開。

2. 塗上泥膜時，需塗抹至看不見原先膚色，以達最佳使用成效。

3. 塗抹順序先上 T 字部位，再塗抹於雙頰與下巴，避開眼周、唇周等較乾燥的部位。

4. 面膜約8分乾時，用水（或噴霧）將乾掉的泥膜先行打濕，按摩一下再清洗。清洗時避免過度拉扯肌膚，也可搭配使用濕毛巾或瑪姿林布提升清潔效果。

5. 洗去面膜後，一定要使用保養品以把握保養黃金期，加強保濕並給予肌膚充足養份。

推薦5款於世界各地享譽盛讚的經典泥狀面膜，藉由天然成份與植萃力量，讓肌膚煥發清透光采。

Omorovicza 深層潔淨面膜

Omorovicza 深層潔淨面膜以自然珍貴成份結合專利研發的「礦泉護膚導入科技」為肌膚大掃除。純淨的溫泉湖泊泥富含天然礦物與有機酸，為肌膚補充重要營養，並有效淨化毛孔、清除毛孔堵塞；白高領土吸附污垢、有害雜質與過多的油質堆積，有效明亮膚質。亦可針痘痘重點敷用。

elemental herbology 亞馬遜泥淨化面膜

源自亞馬遜河流域的白泥，含有豐富礦物質以及雨林植物的營養，幫助淨化肌膚並溫和地去角質、平衡肌膚的油脂分泌、減少黑頭粉刺。添加紐西蘭麥盧卡蜂蜜與6種植物油，為肌膚留下柔軟、滋潤且充滿光澤效果。特別推薦給油性、混合性肌膚，痘痘與粉刺肌亦可安心使用。

Neal’s Yard Remedies 白茶防護賦活面膜

英國有機保養品領導品牌尼爾氏，明星商品白茶防護賦活面膜適合所有膚質以及皮膚對於環境刺激較為敏感的使用者。具良好潔淨與滋養效果，幫助肌膚維持高度滋潤，保持彈性同時減少細紋。添加白茶、乳香，與淨化肌膚的高嶺土純淨成份，高度抗氧化並深度淨化肌膚、提升肌膚防禦力。

L：a Bruket 淨化泥膜

L：a Bruket 淨化泥膜，提供溫和地代謝角質、淨化毛孔、深層補水共 3 重功效，打通毛孔通道，提升後續保養品吸收力，是一款全能型前導面膜。添加墨角藻精華萃取，藉由高含量的褐藻糖膠快速清除自由基，使皮膚保持明亮活力。每週使用2至3次，定期淨化皮膚毛孔，突破保養瓶頸期。

Grown Alchemist 深層清潔面膜

墨爾本高科技植萃保養品牌 Grown Alchemist，以俐落品味打造兼具深度淨化肌膚、對抗自由基、緊緻毛孔多效合一的深層清潔面膜。關鍵成份包含小麥胚芽、銀杏萃取、蔓越莓、白高嶺土，深層清潔毛孔的同時，更有助肌膚緊實。質地柔潤細滑，是一款不易刺激皮膚或造成乾燥的泥狀面膜。

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