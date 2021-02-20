陳妍希、張柏芝素顏好比女大生　《乘風破浪的姐姐2》女星獨門保養法

▲乘風破浪的姐姐們，私下保養各有秘訣。（圖／翻攝自張柏芝、陳妍希小紅書）

編輯/ Lily

陸綜《乘風破浪的姐姐2》熱播，姐姐們卯足全力表演求晉級，她們的私下狀態更備受討論。日前節目拍攝到她們素顏模樣，肌膚一個比一個好，陳妍希起床超像女大生，容祖兒不化妝居然比化妝更透亮，關於她們的獨門保養法，現在公開！

▲張柏芝內服外塗雙管齊下，肌膚神逆齡。（圖／翻攝自芒果TV）

在節目中被譽為「顏值擔當」的張柏芝，在鏡頭前分享自己每天睡前都要吃酪梨，她說：「吃完明天肌膚就感受到效果，我可以騙你，但酪梨不會騙你。」酪梨內含有豐富維他命A、蛋白質和植物油脂，保濕滋潤同時增進肌膚新陳代謝，難怪她的肌膚如此亮白嫩滑。

▲陳妍希把臉當作第二生命。

瘦成巴掌小臉的陳妍希，對於臉部保養也很有一套，起床第一件事情就是會用蒸臉器，幫助肌膚清潔保濕，藉由溫度讓毛孔打開，讓後續保養品更容易被吸收，這步驟讓她肌膚紅潤光澤，難怪膚質狀態一直處於顛峰。

▲40歲容祖兒完全看不出年齡。（圖／翻攝自小紅書/容祖兒）

素顏肌膚更亮的容祖兒則是最重視肌膚清潔，她表示若是皮膚不乾淨，就會堵塞毛孔，不但容易長黑頭，對護膚品的吸收也大為減弱，所以她我每星期必定會敷兩次深層清潔面膜。

▲阿蘭把水就放在床邊，空腹喝水養出好肌膚。

其他像是曾在日本發展的女星阿蘭和演員張馨予，她們起床第一件事就是喝水，喝水幫助體內排毒養顏，且睡眠時間因為沒有攝取水分，起床利用這個動作能夠提神且刺激大腦，幫助體內新陳代謝，許多女星都用這招來養出好肌膚。