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免花錢就能有幸福感　哈佛教授教你做5件事

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▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

▲有幸福感不用花大錢。（圖／pexels、unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

2020年開始的疫情讓更多人了解，比起物質享受，充實的精神生活更能讓人滿足，哈佛商學院工商管理助理教授Ashley Whillans接受採訪時表示，無論我們賺多少錢、處於什麼社會地位，有幾種不花錢也不太花時間的動作，就可以讓我們感到幸福。

▲▼獨自，孤獨，女性，海灘，沙灘。（圖／Pexels）

整理待辦事項
有時候生活的雜亂感會讓人覺的很煩，感覺混亂，整理自己手邊的代辦事項，會讓人感到多生活全盤有所了解，思緒會更加清晰，掌控度增高就能減輕心理壓力，太複雜需要做很多事才能完成的任務，也能透過拆解成小步驟完成，達到減輕壓力的效果。

▲辦公桌,職場,辦公室,同事,桌面。（圖／unsplash）

傳訊息給自己重要的人
傳送一張有趣的照片，或是簡短的問候，一些沒有壓力的短暫交流，會讓自己不知覺的心情變更好，因為與人交流會釋放壓力，不妨可以找個自己想要說哈囉的人試試看。

▲▼滑手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

計劃今年的休假日
雖然近期因為疫情關係不能出國，規劃國內假期也是很好的，看看自己有多少假可以休，及早做完整的規劃，不但能確保擁有一個好假期，在準備的時候心情也會變超好。

▲▼ 從「辦公桌」看職場個性。（圖／Unsplash）

看些大自然的影片
如果有10分鐘或是半小時的短暫空檔，建議可以看一下讓自己心情平和的影片，2017年加州大學柏克萊分校的一項研究顯示，人們觀看這類影片，會減少疲勞、憤怒和壓力等負面情緒。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

寫一篇日記
聽起來感覺很老派，事實上寫日記是一種紓壓的方式，可以把我們生活中不敢說的，或是自己真實想法發洩出來，不要總是悶在心裡面，試試寫一篇日記，說不定你會有完全不同的心靈釋放感。

▲▼考試,寫字,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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