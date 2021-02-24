侯佩岑、隋棠都用「黃色小包」耍可愛　徐若瑄拎同款卻變超帥「V哥」

記者王則絲／台北報導

女星侯佩岑、隋棠是許多民眾的時尚icon，近期被發現兩人背上了同款黃色小手袋，來自LONGCHAMP 2021春夏推出的「Mailbox」系列，而同款包包女星Melody（殷悅）也早在之前的活動場合中背過，看來這顆「小黃包」的魅力可不一般。

▲侯佩岑、隋棠都背上這款「黃色小包」。（圖／翻攝自IG@houpatty、@suitangtang）



LONGCHAMP的「Mailbox」的設計靈感來自於法國的郵筒，不只取其外型，在包面上設計有如郵筒投信孔的小袋口，同時也蘊含著藉由信件傳遞情感的浪漫氛圍，是不是很有法式風情？

優雅的線條之下，LONGCHAMP特別為「Mailbox」系列灌注鮮明的色彩，像是女星侯佩岑和隋棠就不約而同背上了黃色的Mailbox手袋，非常朝氣蓬勃的感覺，且小型的Size正是時下女孩們最愛的包包尺寸，可肩背、可手提，實用性相當高，即便侯佩岑與隋棠兩人都已是跨過40歲大關的母親，仍然能藉著這顆「黃色小包」耍可愛。

▲同款手袋，Melody先前也曾於活動中示範過。（圖／品牌提供）



總是甜美可人的侯佩岑與隋棠，穿起飄逸洋裝背上小型Mailbox手袋，輕輕鬆鬆就能洋溢仙氣，而另一女星徐若瑄私下則是常以酷帥的風格現身，還有著「V哥」的稱號，所以她選擇的是鼠尾草藍色的中型Mailbox，搭配上一身寬鬆的毛衣、牛仔褲休閒裝扮，再戴上霸氣墨鏡，只有一個「帥」字可以形容。

▲徐若瑄則是選擇了中型的鼠尾草藍色Mailbox手袋。（圖／翻攝自IG@vivianhsu.ironv）

近期侯佩岑帶貨的包款一咖接一咖，吸睛的「黃色小包」不只LONGCHAMP「Mailbox」一顆，最近貼出穿搭照中，還背上了另一款TORY BURCH 的「T-Monogram」水桶包，其使用的「亮麗黃」為2021年的焦點新色，也同時運用於小型相機包、大型的托特包上頭。

▲侯佩岑背上的另一顆「黃色小包」為TORY BURCH的T-Monogram水桶包。（圖／翻攝自侯佩岑IG、品牌提供）

逆齡感的小包最受侯佩岑的青睞，日前背上的「撞色小包」也相當年輕可愛，Marc Jacobs 全新設計的「The J Link」系列包款，以撞色搭配的編織提把為特色，總共推出非常多的顏色選擇，先前《ET FASHION》也有為大家開箱介紹，實用的方包簡單卻有可愛細節，有興趣的朋友不妨參考看看。

▲侯佩岑手提Marc Jacobs的「The J Link」撞色小方包。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

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