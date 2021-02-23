三麗鷗聯名馬汀靴又酷又可愛　Kitty、布丁狗、雙子星人氣角色全到齊

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三麗鷗粉絲們有福了！無論你的摯愛是Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗還是反派角色庫洛米，都能在這場同樂會見到他們，小編特蒐幾款三麗鷗系列周邊商品，從鞋子、服飾到保養品應有盡有。

＃Dr.Martens 聯名鞋

火燒已久的英國品牌Dr.Martens堪稱不敗的經典鞋款，無論要活潑俏皮或是街頭帥氣的穿搭都相當適穿，這次馬汀鞋再與三麗鷗攜手推出全新系列聯名鞋款，以超人氣角色Hello Kitty、雙子星、美樂蒂、布丁狗、大眼蛙及酷企鵝等為元素佈滿在側面以及後跟，鞋帶也換上了鮮豔繽紛的桃紅色調，看起來就像是一個打了緞帶的禮物非常可愛。

▲鞋孔上也掛有蝴蝶結吊飾，可愛極了。（圖／翻攝自sgs109.com，下同）

除此之外也將同步推出1461三孔系列，在黑色鞋面印上各個角色圖騰且同樣採用類似緞帶的夢幻鞋帶，簡約卻不失俏皮的味道，整雙鞋子既低調又奢華實在是讓人愛不釋手；全系列將在3／4於官方網路商店開始販售，喜歡的人千萬不要錯過這個大好機會。

▲同步推出的1461三孔系列。

＃Samantha Thavasa聯名包

備受喜愛的日本品牌Samantha Thavasa以夢幻設計聞名，時常與經典卡通聯名推出系列包款，把粉絲們的荷包燒得灰也不剩，這次便是與萌萌的三麗鷗攜手發起美樂蒂與庫洛米的戰爭，開啟一段甜美粉色系與酷炫黑色調的人氣王爭霸戰。全系列包款皆是以兩人作為對比，同樣的樣式各自推出粉與黑兩種截然不同的風格，無論是包包、皮夾、手機袋還是吊飾全都有，由此可見兩隻兔子的人氣簡直是不相上下。

▲日本品牌與三麗鷗聯名推出以美樂蒂和庫洛米為主題的兩大系列包款，同樣的款式有兩種不同的風格。（圖／翻攝自samantha.co.jp，下同）

而其中最吸睛的非這款大頭化妝包莫屬，將美樂蒂及庫洛米兩人Q萌的大頭做成的化妝包根本就是神還原，兩人頭上的蝴蝶結也都化為立體樣式可愛程度直接爆表；容量的部分更是不用擔心，擁有許多大小內夾層可收納唇膏、各種化妝品、衛生用品甚至是手機，實用度也是相當高。

▲兩人的大頭直接化身為化妝包，幫你輕鬆收納所有物品。

＃三麗鷗樂園餐廳系列

日本旅遊勝地之一的三麗鷗樂園也於網路商店推出全新系列的商品，以餐廳為主題設計出各種餐具以及造型毛巾，甚至還有以Hello Kitty和夥伴們為題的複製品畫，換上服務生裝的美樂蒂以及大耳狗幫你倒茶、切蛋糕還有布丁狗做麵包給你吃，每一幅Q版的世界名畫看起來都典雅又可愛，此系列共有四款等你來收藏。

▲此系列Q版名畫已於網路商店開始販售，喜歡的人千萬不要錯過。（圖／翻攝自sgs109.com，下同）

此系列中的兩款裙襬造型毛巾也是相當吸睛，浮誇的連身裙外型搭配蝴蝶結以及緞帶設計沒想到竟然是毛巾，共有Hello Kitty以及美樂蒂兩款造型可選購，左下角都印有各自的圖樣，是既可愛又實用的好選擇。

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