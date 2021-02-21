小CK爆款「長型馬鞍包」宣布回歸！ZARA編織手袋超Q攻佔日妞IG

記者王則絲／台北報導

新加坡平價鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）是小資族群的心頭好，千元價格就能入手時髦的手袋，不過極快的汰換上新速度也常讓手腳不夠快的女孩們扼腕錯過想要的包款，近日有個好消息是，去年夏天洗版IG的「長型馬鞍包」又再度推出了！這次可要好好把握機會。另外，想找平價手袋，去ZARA挖寶也是不錯的選擇，還記得先前引發搶購熱潮的百褶水桶包嗎？近期又有另一款療癒的編織手袋開始攻佔日妞IG，是否有機會成為下個爆款？

下襬圓弧的馬鞍包包型相當實用美觀，許多品牌都喜歡推出類似的包型，而小CK這款「長型馬鞍包」因造型特殊，當初上架時讓人一眼就被吸引注意力，接著受到許多網美們喜愛，紛紛在IG上分享洗版，近日小CK宣布再度推出爆紅的「長型馬鞍包」，此次回歸讓女孩們超興奮！

這款「長型馬鞍包」以閃耀微微光澤的油蠟皮質、圓弧底蓋長棍包造型以及風琴包身設計而成，兼具復古與前衛感，總共推出兩色：黑色與咖啡色，黑色最為百搭，能帶出個性酷感，棕色則是更有濃厚復古韻味，頗有文青氣質。

▲小CK爆紅「長型馬鞍包」回歸再推出，共有黑色與咖啡色兩款。（圖／品牌提供）

說到平價又能走在潮流尖端的手袋，許多人也會選擇到ZARA去挖寶，高CP值不輸給小CK，先前曾推出一款「百褶水桶包」引發熱潮，到現在依然是十分熱賣的款式，而最近日妞們之間又在ZARA發現了另一款潛力手袋，就是以下這顆「編織小包」，並開始陸續攻佔日妞的IG版面。

ZARA總是很了解女孩們的眼光，經常推出能擄獲少女心的爆款包，這回的「編織包」又再次正中紅心，許多日妞們都乖乖被收服了，由粗細不一的皮革質感線條編織而成，整體以純色系呈現，尤其是米白色最受歡迎，蓬鬆柔軟的視覺效果令人感到療癒，另外還有推出亮眼的芥黃色與水藍色，相當有潛力成為下個爆款。

▲ZARA推出的米白色「編織包」，再度攻佔日妞IG。（圖／翻攝自ZARA官網）



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