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星．變美／40歲安達祐實首曝「不老秘訣」　芝麻油塗全身超費工

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▲▼安達祐實保養。（圖／翻攝自IG）

▲安達祐實不只看不出年齡，大女兒已中學二年級。（圖／翻攝自IG/_yumi_adachi，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

今年9月即將滿40歲的日本女星安達祐實，她的「不老童顏」一直為人稱道，先前更創下日雜最年長的封面女星紀錄，被譽為「奇蹟的38歲」更看不出她已經是兩個小孩子的媽媽，日前她上日綜被問到如何保有奇蹟美貌，她也大方公開自己的凍齡秘訣，其中一項居然是往身體塗芝麻油，讓人意想不到。

▲▼安達祐實保養。（圖／翻攝自IG）

▲身材嬌小勻稱，外貌好比少女。

#洗澡後「芝麻油」塗全身

她向主持人透露，她逆齡的祕密就是塗抹太白芝麻油潤膚，芝麻油的製程需要兩個小時，先用火加熱後放涼，接著在洗澡完身體微濕時，塗抹全身。她說芝麻油沒什麼特別氣味，但保濕力相當持久，卻一點也不黏膩。但也因為製程太耗工，有時候她也會偷懶沒塗呢！

▲▼安達祐實保養。（圖／翻攝自IG）

▲腸道健康肌膚自然好。

#多吃讓腸道健康食物

她分享每天早上都會吃麥片，幫助腸道健康。我們腸道中友好菌和壞菌，多補充膳食纖維能增加腸內好菌，幫助整頓腸內環境，如此一來就能改善便秘，當血液變得乾淨，就能提高代謝力，肌膚自然就能變漂亮。

#保濕當成第一要務

保養方面最重視臉部保濕，她強調塗抹化妝水時會大量塗在肌膚，這樣做能增加後續保養品的吸收，通常她塗完一次化妝水後，再反覆塗一次。她的方法有點類似先前很紅的「七水保養法」，每天這樣堅持做，肌膚真的會變得柔嫩細緻。

除了以上3點，安達祐實也曾公開分享她每餐都只吃七分飽，這樣能減少腸胃壓力，更能避免脂肪堆積，減少進食份量，但想吃的依然能吃。
和其他日本女生一樣，她也很喜歡泡澡來增加血液循環和代謝，視狀況加入浴鹽幫助緩解疲勞和排水，一周至少會泡個1-2次。

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關鍵字：

安達祐實, 抗老, 秘訣, 保養

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