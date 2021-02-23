別再怕走進精品店！PRADA「網購」好物推薦　超火設計8500元就能買到

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著Louis Vuitton與FENDI相繼在台灣開通線上購物，讓時尚迷們在家動動手指就能入手最新單品，PRADA也緊接著跟上這波電商潮，宅家也能自由選購，小資族們想入手低價位單品，不用再害怕走進店裡，多款超級實用、以及連代購也買不到的明星商品，甚至萬元內就能打包帶走！

▲PRADA尼龍髮圈，NT$ 9,200。（圖 / 翻攝品牌官網，以下同）

▲PRADA尼龍髮帶，NT$ 8,400。

PRADA經典的尼龍系列，展現時尚圈近年的十分矚目的環保意識，以回收自海洋的塑膠垃圾、漁網等，打造再生尼龍紗線，品牌標誌性的三角金屬牌作為髮圈與髮帶的點綴，輕鬆增加穿搭亮點。

▲PRADA尼龍寬式髮箍，NT$ 11,500 。



▲（左）PRADA尼龍漁夫帽，NT$ 14,500 ;（右） 尼龍棒球帽，NT$ 12,500。

帶點復古感的尼龍寬式髮箍以及漁夫帽、棒球帽，都是近年KOL與時尚人士們必配的簡約單品，蓬蓬的尼龍寬式髮箍遊走在療癒與優雅之間 ; 尼龍漁夫帽則是刻意將帽簷設計俐落，營造出率性氛圍 ; 同樣以再生尼龍打造的棒球帽，經得起時間考驗不怕過季，是經典百搭的單品之一。

▲PRADA 皮革證件夾，NT$1,1500。

超級質感的皮革證件夾以PRADA經典的Saffiano防刮皮革打造，貼心附上可拆卸式繫帶，分別綴有搶眼的金色PRADA字樣、以及銀色倒三角形標誌，彰顯品牌低調奢華。

▲PRADA皮革卡片套，NT$ 10,500。

▲PRADA皮革錢包，NT$ 17,500。

小資族們關心的小皮件也有萬元內的選擇，線條簡潔的的卡片夾，前後各設置了6個夾層，中間也不忘另外隔出間隔放置零錢，優雅的倒三角標誌增添整體質感 ; 適合裝進「小廢包」的短夾，輕輕把按扣拉開，有8個卡槽與鈔票、零錢間隔，價格也很親民，超好入手！

▲PRADA Air Pods Pro保護套，NT$ 12,500。

令少女們超級心動的粉嫩馬卡配色也沒放過，Saffiano防刮皮革製成的Air Pods Pro保護套，精緻簡約中央的倒三角logo，也隨著保護套配色變成粉、青綠、粉藍色，搭配的登山鉤與圓環，隨時可以遊走在包包或是鑰匙上。

▲PRADA （右）Smalto Jewels耳環、（左）吊墜耳環、（右上）流蘇吊墜耳環，NT$ 14,500。

將PRADA標誌的倒三角符號以925純銀製成前衛、叛逆感十足的俐落耳環，除了簡潔的重點款式，PRADA也以黑色寶石串成流蘇演繹龐克元素，中性的設計很適合日常穿搭個性的女孩與男孩。

除了開通台灣的線上購物外，PRADA.com也超懂吸引時尚迷們的眼球，於每個月的第一個星期一推出線上獨家Prada Timecapsule系列商品，同時以男女皆可穿作為主打，彰顯時尚圈的性別多元趨勢，限時24小時內限量發售50件，並將每件產品都配置專屬序號與包裝。

▲Prada Timecapsule 線上獨家系列剪裁羊毛毛衣。（圖 / 品牌提供）

前陣子Prada Timecapsule推出的線上獨家系列，便以品牌代表性的倒三角標誌作爲毛衣V領口的延伸，結合品牌原創的幾何圖形，推出了滿滿復古感的剪裁羊毛毛衣，仔細看會發現Prada的logo字樣也以俏皮的草寫被重新演繹。

【同場加映 萬元內精品推薦】

LOUIS VUITTON

▲Monogram卡片夾，NT$7,700。

近來女孩們瘋狂著迷於裝不下什麼東西的「小廢包」，迷你的空間就連收納在包款裡的小包們也要一起精簡，設有三個夾層的卡片夾，很適合科技發達，到哪都可以刷卡的時代，佈滿Monogram老花帆布彰顯平牌奢華感，簡約的設計輪廓依然時髦，不論女性、男性都能搭配。

▲LV Essential V 耳環，NT$10,000。

ESSENTIAL V耳環將簡單細節同樣不失風格，率性的幾何「V」字圖騰，輕鬆點綴日常穿搭，同時加入精緻的「LV」logo於中央，增添設計質感與收藏價值。

FENDI

▲（左）F IS FENDI 玫瑰香檳金手環，NT$ 7,800 ; （右）F IS FENDI 玫瑰香檳金耳環，NT$ 7,800。

近日FENDI台灣線上購物商城也正式開通了，現在只要躺在家裡動動手指就能輕鬆購物，因應農曆新年FENDI推出限定玫瑰香檳金色手鍊與耳環，令人一眼看到瞬間少女心噴發，飾有「F is Fendi 」的標誌，呈現品牌的精緻奢華。

▲FENDI髮圈組，NT$ 8,400。

以真絲打造的棕色髮圈有兩組造型，彷彿兔子的髮圈分別以FF老花圖騰與豹紋佈滿可愛指數爆表，另一款圓形髮圈則以Pequin條紋、以及FF圖案呈現，綁上頭髮輕鬆點綴整體造型。



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