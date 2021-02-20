鄭容和感情一團迷霧　先秀34萬伯爵帥錶贏掌聲

▲鄭容和一身帥氣格紋背心裝，搭配自己買的伯爵錶。（圖／翻攝jyheffect0622 IG）



記者陳雅韻／台北報導

31歲的南韓樂團CNBLUE隊長兼主唱鄭容和，上個月po出地瓜照被指是向喜歡吃地瓜的29歲「少女時代」徐玄示愛，究竟是做效果或真戀愛，讓外界霧裡看花；不容置疑的是他的穿搭照依然被粉絲狂讚，一張穿格紋背心套裝、搭配自己買的伯爵（PIAGET）Polo系列岩石灰精鋼自動腕錶的自拍照，帥氣指度飆升。

▲鄭容和的伯爵Polo系列岩石灰精鋼自動腕錶，347,000元。（圖／伯爵提供，以下同）



1979年因馬術運動而生的Polo系列腕錶，枕形錶盤搭配圓形錶殼是一大特色，為伯爵定位鮮明的運動錶，但隨著時尚潮流轉變，運動錶不再只能搭配休閒服裝，鄭容和穿正裝配上347,000元的Polo岩石灰面盤精鋼鍊帶錶，也很出色。

▲謝佳見佩戴Polo系列孔雀綠面盤精鋼自動錶，384,000元。



男星謝佳見也是伯爵Polo系列的愛好者，曾佩戴最新的孔雀綠面盤精鋼自動錶亮相，相同三針日期款另有藍面鋼錶可供選擇，而進階複雜功能，Polo系列備有計時碼錶款式滿足不同需求。

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