美妝蛋愛用者必學！簡單3招清潔法　還能一次多顆超省時

▲美妝蛋是許多女生愛用的底妝神器，定時清潔也很重要。

編輯／Amanda 翻攝IG@yuyeonxx、@beautyblender_korea，小紅書@郑伊Summer

美妝蛋可說是現在女生每天必備的化妝神隊友，幾乎人手好幾顆，但用得開心之餘，千萬別忽略美妝蛋的清潔，以免累積髒污、細菌，反而造成爆痘、爛臉。《小紅書》上就有美妝博主分享3招清洗美妝蛋的簡單小撇步，其中更有適合懶人、一次搞定多顆美妝蛋清洗的方法，快學起來為你的底妝神器好好「洗個澡」！

1.用清潔劑單獨清洗



洗美妝蛋時要先將美妝蛋打濕，盡量不要在乾燥時就將清潔劑擠上去，會越洗泡沫越多，難以沖乾淨。拿一個小盆子，擠入適量清潔劑再加水攪拌，把要洗的美妝蛋放進去浸泡幾分鐘後，用按壓的方式把美妝蛋的髒污洗淨，但記得不要太大力揉搓，容易將美妝搓壞洗破，待美妝蛋上的彩妝髒污都清得差不多了，再用清水邊沖邊按壓，沖洗乾淨即可。

沒有粉撲專用清潔劑的話，也可用嬰兒洗髮精或是成分較溫和的洗髮精來代替，網上流傳用洗臉乳＋卸妝水的組合也可以。

2.懶人袋子洗法



這個方法可以一口氣洗很多顆美妝蛋，很適合沒時間一顆一顆洗，或喜歡一次搞定的懶人操作。首先找一個塑膠袋，在袋中擠入適量清潔劑或嬰兒洗髮精，加水稍微攪拌後，把要洗的美妝蛋都丟進去，直接擠壓整個袋子，確保每顆美妝蛋都清潔的差不多了，再拿出來用清水沖洗乾淨。

3.頑固污漬用肥皂



如果用上面兩個方法清洗後，還有些頑固污漬洗不掉，可以拿肥皂或洗面皂塗抹在髒污處，再加水按壓揉洗，就能洗得乾乾淨淨。

最後，不管使用哪種清潔方法，洗完美妝蛋後一定要記得把美妝蛋放在通風處晾乾，不要用紙包著或還沒乾透就丟進盒子裡，容易滋生細菌、發霉。

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